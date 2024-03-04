Курс валют на 5 марта — банки повысили цены на доллар

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на украинском наличном рынке продолжает расти. По решению Национального банка Украины (НБУ), официальный курс американской валюты также установлен на более высоком уровне на вторник, 5 марта.

Об этом свидетельствуют данные Центробанка и мониторинговых сайтов.

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По информации регулятора, установлены следующие официальные курсы иностранных валют:

доллар — 38,31 грн (+0,16);

евро — 41,54 грн (+0,28);

злотый — 9,61 грн (+0,06).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, стоимость доллара продолжила рост на украинском наличном рынке. Доллар покупают за 38,13 грн (+0,10), продают за 38,65 грн (+0,10). Евровалюта в покупке стоит 41,21 грн (+0,06), в продаже — 42,01 грн (+0,05).

В ПриватБанке курс доллара вырос до 38,00 грн (+0,05), при продаже — до 38,60 грн (+0,05). В Правэкс-банке стоит 38,25 грн (+0,05) в покупке, 38,65 грн (+0,05) — в продаже. В Ощадбанке доллар стоит в покупке 38,15 грн (0,00), в продаже — 38,70 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как сообщается на сайте Minfin, в обменных пунктах американская валюта не изменилась в стоимости. Доллар покупают по 38,50 грн (0,00), продают по 38,60 грн (0,00). Евровалюту покупают за 41,84 грн (+0,09), а продают за 41,99 грн (+0,04).

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Напомним, в Украине наблюдается распространение фальшивых купюр долларов. Для этого мошенники создают подпольные пункты обмена валюты или продают ее в Интернете.

Также мы писали, что украинцы резко сократили покупку валюты у финучреждений в феврале текущего года. Граждане купили у коммерческих банков наличной и безналичной валюты более чем на 2,2 млрд долларов.