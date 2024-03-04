Курс валют на 5 марта — банки повысили цены на доллар

Доллар снова подскочил в банках — как изменилась ситуация на рынке
Курс доллара на украинском наличном рынке продолжает расти. По решению Национального банка Украины (НБУ), официальный курс американской валюты также установлен на более высоком уровне на вторник, 5 марта.
Об этом свидетельствуют данные Центробанка и мониторинговых сайтов.
Курс доллара, евро и злотого
По информации регулятора, установлены следующие официальные курсы иностранных валют:
- доллар — 38,31 грн (+0,16);
- евро — 41,54 грн (+0,28);
- злотый — 9,61 грн (+0,06).
Курс валют в банках
По данным сайта Kurs, стоимость доллара продолжила рост на украинском наличном рынке. Доллар покупают за 38,13 грн (+0,10), продают за 38,65 грн (+0,10). Евровалюта в покупке стоит 41,21 грн (+0,06), в продаже — 42,01 грн (+0,05).
В ПриватБанке курс доллара вырос до 38,00 грн (+0,05), при продаже — до 38,60 грн (+0,05). В Правэкс-банке стоит 38,25 грн (+0,05) в покупке, 38,65 грн (+0,05) — в продаже. В Ощадбанке доллар стоит в покупке 38,15 грн (0,00), в продаже — 38,70 грн (0,00).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
Как сообщается на сайте Minfin, в обменных пунктах американская валюта не изменилась в стоимости. Доллар покупают по 38,50 грн (0,00), продают по 38,60 грн (0,00). Евровалюту покупают за 41,84 грн (+0,09), а продают за 41,99 грн (+0,04).
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Напомним, в Украине наблюдается распространение фальшивых купюр долларов. Для этого мошенники создают подпольные пункты обмена валюты или продают ее в Интернете.
Также мы писали, что украинцы резко сократили покупку валюты у финучреждений в феврале текущего года. Граждане купили у коммерческих банков наличной и безналичной валюты более чем на 2,2 млрд долларов.
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