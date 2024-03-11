Допомога з безробіття — розмір та особливості призначення у 2024-му

Грошові купюри. Фото: РБК-України

В Україні для громадян, які втратили роботу, змінився розмір грошової допомоги від держави у 2024 році. Для отримання виплат необхідно, щоб людина набула статусу безробітного.

Про те, як змінився розмір виплат, розповіли в одній з обласних військових адміністрацій.

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Допомога з безробіття у 2024 році

Відповідно до законодавства, кожен громадянин, який втратив роботу, має право на допомогу з безробіття.

Цього року збільшився максимальний розмір допомоги для безробітних. Він під час воєнного стану не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, затвердженої на 1 січня календарного року. "Мінімалка" у січні зросла на 400 гривень, чергове підвищення на 900 гривень заплановане на квітень 2024 року.

Зараз розмір виплат становить:

1,5 тис. грн (мінімальний розмір допомоги з безробіття);

7,1 тис. грн (максимальний розмір допомоги з безробіття).

При цьому загальна тривалість виплати грошової допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку — 360 календарних днів.

Мінімальна допомога з безробіття у розмірі 2,5 тис. грн встановлена:

для взятих на облік ВПО, які не мають документів, необхідних для надання статусу безробітного. Тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 120 днів;

для переселенців, які перебувають на тимчасово окупованій території чи території, на якій ведуться бойові дії, які не мають необхідних документів, але відомості про яких наявні в держреєстрах.

Інші виплати у сфері зайнятості

Також змінився розмір оплати праці на суспільно-корисних роботах. У рамках проєкту "Армія відновлення" безробітні долучаються до виконання таких робіт та отримують за це гроші.

Оплачує таку працю Фонд соцстрахування на випадок безробіття. Розмір — півтори мінімальної заробітної плати. Раніше це було 10,05 тис. гривень, з нового року сума підвищилася до 10,65 тис. грн. Друге підвищення призначене на 1 квітня 2024 року. Сума зросте до 12 тис. грн.

Під час дії воєнного стану допомогу з безробіття призначають з першого дня після дня надання статусу безробітного.

Для того, щоб отримати статус безробітного та оформити допомогу, потрібно:

звернутися до найближчого центру зайнятості;

подати заявку через "Дію".

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд спростив подачу заяви для призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) чи інвалідності захисників і захисниць України. Відтепер заяву можна подати через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).

Ми також писали про те, що Міністерство оборони України пропонує переглянути правила розподілу одноразової грошової допомоги у 15 млн грн за загибель військового. Відповідний проєкт оприлюднили для обговорення.