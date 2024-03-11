Пособие по безработице — размер и особенности назначения в 2024-м

Денежные купюры. Фото: РБК-Украина

В Украине для граждан, потерявших работу, изменился размер денежной помощи от государства в 2024 году. Для получения выплат необходимо, чтобы человек приобрел статус безработного.

О том, как изменился размер выплат, рассказали в одной из областных военных администраций.

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Пособие по безработице в 2024 году

Согласно законодательству, каждый гражданин, потерявший работу, имеет право на пособие по безработице.

В этом году увеличился максимальный размер пособия для безработных. Он во время военного положения не может превышать размер минимальной заработной платы, утвержденной на 1 января календарного года. "Минималка" в январе выросла на 400 гривен, очередное повышение на 900 гривен запланировано на апрель 2024 года.

Сейчас размер выплат составляет:

1,5 тыс. грн (минимальный размер пособия по безработице);

7,1 тыс. грн (максимальный размер пособия по безработице).

При этом общая продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней, а для лиц предпенсионного возраста — 360 календарных дней.

Минимальная помощь по безработице в размере 2,5 тыс. грн:

для взятых на учет ВПЛ, не имеющих документов, необходимых для предоставления статуса безработного. Продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 120 дней;

для переселенцев, находящихся на временно оккупированной или территории, на которой ведутся боевые действия, не имеющие необходимых документов, но сведения о которых имеются в госреестрах.

Другие выплаты в сфере занятости

Также изменился размер оплаты труда на общественно полезных работах. В рамках проекта Армия восстановления безработные приобщаются к выполнению таких работ и получают за это деньги.

Оплачивает такой труд Фонд соцстрахования на случай безработицы. Размер — полторы минимальной заработной платы. Раньше было 10,05 тыс. грн, с нового года сумма повысилась до 10,65 тыс. грн. Второе повышение намечено на 1 апреля 2024 года. Сумма вырастет до 12 тыс. грн.

Во время действия военного пособия пособие по безработице назначается с первого дня после дня предоставления статуса безработного.

Для того, чтобы получить статус безработного и оформить пособие, нужно:

обратиться в ближайший центр занятости;

подать заявку через "Дія".

Что еще стоит знать

Напомним, правительство упростило подачу заявления для назначения единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности защитников и защитниц Украины. Теперь заявление можно подать через Центры предоставления административных услуг (ЦНАПы).

Мы также писали о том, что Министерство обороны Украины предлагает пересмотреть правила распределения единовременного пособия в 15 млн грн за гибель военного. Соответствующий проект был обнародован для обсуждения.