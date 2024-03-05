Біженці у Польщі — які виплати гарантують українцям у 2024 році

Польські злоті у руках. Фото: Unsplush

Уряд Польщі планує змінити правила для українських біженців у вигляді скорочення пільг. Відомо, на яку зараз допомогу можуть розраховувати українці та що хочуть змінити.

Про це повідомляють видання Kresy.pl та NV.

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Які зміни готує влада Польщі для біженців у 2024 році

Через війну понад 992 тисячі біженців з України знайшли тимчасовий прихисток у Польщі (станом на 2023 рік). У перші дні ця країна найбільше прийняла українських громадян. Так само влада надавала широку матеріальну підтримку, однак через два роки від початку повномасштабної війни в Україні вирішили суттєво скоротити відповідну підтримку.

Польський уряд цьогоріч має намір провести консультації з місцевими органами влади щодо подальшої допомоги українцям. Запропоновані зміни торкнуться кількох аспектів, зокрема права на законне проживання.

Так, за однією з пропозицій, біженці, які їдуть в Україну хоча б на один день, можуть втратити право на проживання. Зараз позбавляють такого права, якщо залишають Польщу на понад 30 днів.

Яка допомога надається українцям у Польщі

Уряд Польщі днями продовжив законне перебування українських біженців до 30 червня, зберігши попередні умови та право на пільги.

Громадяни, які прибули у цю країну після 24 лютого 2022 року, можуть перебувати законно 18 місяців з можливістю продовження цього терміну. Дозвіл на тимчасове проживання надає муніципалітет міста, куди прибула людина. Клопотання розглядають два-шість місяців. У разі схвалення, громадянин може легально перебувати у Польщі ще мінімум три роки.

Зараз є кілька видів допомоги:

одноразова;

регулярна.

Зокрема, постраждалі від війни можуть один раз отримати виплату у 300 злотих, якщо прибули після 24 лютого 2022-го, а також оформлений ідентифікаційний номер PESEL. Якщо це родина з чотирьох осіб, то надають 1,2 тис. злотих.

Рішення про допомогу ухвалюють на місцевому рівні.

Також є додаткова підтримка для родин з дітьми, які вимушено залишили свої оселі через війну. За програмою "Сім'я 800+" з неповнолітніми дітьми можна оформити щомісячну допомогу у розмірі 800 злотих на дитину.

Відповідні документи на допомогу потрібно подавати до Закладу Соціального Страхування (Zakład Ubezpieczeń Społecznych — ZUS). Для оформлення потрібен номер PESEL особи, яка надає заяву, а також PESEL дитини.

Продовжили й інші виплати для українців у Польщі до кінця червня 2024-го:

програму Сімейний опікунський капітал (Rodzinny kapitał opiekuńczy) — одноразову допомогу на дітей 12-35 місяців у 12 тисяч злотих;

програму Dobry Start, відому як 300+, де гарантують виплату у розмірі 300 злотих на дитину для купівлі шкільного приладдя;

програму zasiłek rodzinny — сімейна допомога для малозабезпечених осіб;

програму Becikowe — виплату у зв’язку з вагітністю.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд Нідерландів виступив за скасування частини пільг для українських біженців. Депутати країни вважають, що українці з доходами мають платити за житло.

Також ми писали, що міграційний комітет Організації Об'єднаних Націй оприлюднив мільйонні цифри українських біженців, які залишили Україну через майже два роки повномасштабної війни з Росією. Так, загальна кількість українців становила понад 14 мільйонів людей.