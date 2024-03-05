Беженцы в Польше — какие выплаты гарантируют украинцам в 2024 году

Польские злотые в руках. Фото: Unsplush

Правительство Польши планирует изменить правила для украинских беженцев в виде сокращения льгот. Известно, на какую помощь сейчас могут рассчитывать украинцы и что хотят изменить.

Об этом сообщают издания Kresy.pl и NV.

Читайте также:

Какие изменения готовят власти Польши для беженцев в 2024 году

Из-за войны более 992 тысяч беженцев из Украины нашли временное убежище в Польше (по состоянию на 2023 год). В первые дни эта страна больше всех приняла украинских граждан. Так же власти оказывали широкую материальную поддержку, однако через два года после начала полномасштабной войны в Украине решили существенно сократить соответствующую поддержку.

Польское правительство в этом году намерено провести консультации с местными органами власти по дальнейшей помощи украинцам. Предложенные изменения коснутся нескольких аспектов, в частности, права на законное проживание.

Так, по одному из предложений, беженцы, которые едут в Украину хотя бы на один день, могут лишиться права на жительство. Сейчас лишают такого права, если покидают Польшу более чем на 30 дней.

Какая помощь оказывается украинцам в Польше

Правительство Польши на днях продлило законное пребывание украинских беженцев до 30 июня, сохранив предыдущие условия и право на льготы.

Граждане, прибывшие в эту страну после 24 февраля 2022 года, могут находиться законно 18 месяцев с возможностью продления этого срока. Разрешение на временное проживание предоставляет муниципалитет города, куда прибыл человек. Ходатайство рассматривают два-шесть месяцев. В случае одобрения гражданин может легально находиться в Польше еще минимум три года.

Сейчас есть несколько видов помощи:

одноразовая;

регулярная.

В частности, пострадавшие от войны могут один раз получить выплату в 300 злотых, если прибыли после 24 февраля 2022 года, а также оформлен идентификационный номер PESEL. Если это семья из четырех человек, то предоставляют 1,2 тыс. злотых.

Решение о помощи принимается на местном уровне.

Также есть дополнительная поддержка для семей с детьми, которые вынужденно покинули свои дома из-за войны. С программой "Семья 800+" с несовершеннолетними детьми можно оформить ежемесячное пособие в размере 800 злотых на ребенка.

Соответствующие документы на помощь необходимо подавать в Заведение Социального Страхования (Zakład Ubezpieczeń Społecznych — ZUS). Для оформления требуется номер PESEL лица, которое подает заявление, а также PESEL ребенка.

Продлили и другие выплаты для украинцев в Польше до конца июня 2024 года:

программу Семейный опекунский капитал (Rodzinny kapitał opiekuńczy) — единовременная помощь на детей 12-35 месяцев в 12 тысяч злотых;

программу Dobry Start, известную как 300+, где гарантируют выплату в размере 300 злотых на ребенка для покупки школьных принадлежностей;

программу zasiłek rodzinny — семейное пособие для малообеспеченных лиц;

программу Becikowe — выплату в связи с беременностью.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство Нидерландов выступило за отмену части льгот для украинских беженцев. Депутаты страны считают, что украинцы с доходами должны платить за жилье.

Также мы писали, что миграционный комитет Организации Объединенных Наций обнародовал миллионные цифры украинских беженцев, покинувших Украину спустя почти два года полномасштабной войны с Россией. Так, общее количество украинцев составило более 14 миллионов человек.