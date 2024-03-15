Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінансист arrow Допомога постраждалим від війни — хто та як може отримати до 3 тис. гривень arrow

Допомога постраждалим від війни — хто та як може отримати до 3 тис. гривень

15 березня 2024 17:21
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Постраждалі від війни можуть отримати до 3 тис. гривень — хто може звернутися за допомогою
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Українці, які постраждали від війни, можуть отримати фінансову допомогу до 3 000 гривень через соціальний проєкт благодійної організації Direct Help. Для отримання підтримки необхідно звернутися до цієї організації.

Про це сказано на сторінці організації у Facebook.

Читайте також:

Благодійна організація Direct Help запускає новий проєкт, який надає можливість особам з будь-якої країни світу фінансово підтримати українців, що постраждали внаслідок війни. Максимальна сума допомоги складає 3 000 гривень.

Ця ініціатива дозволяє благодійникам з усього світу безпосередньо підтримувати громадян України, які потребують допомоги. Для цього використовується платформа United4Ukraine.

Як отримати допомогу

Тим, хто бажає скористатися цією можливістю, необхідно зайти на сторінку проєкту та пройти процедуру реєстрації або звернутися із запитом до особистих повідомлень на сторінці United4Ukraine у Facebook. Відповідно, для того, щоб отримати допомогу, необхідно виконати наступні кроки:

  • Створити профіль;
  • Надати інформацію про себе;
  • Пояснити, чому вирішили попросити допомоги;
  • Вказати, на що будуть витрачені отримані гроші.

Адміністратори розглянуть профіль людини та надішлють на електронну пошту відповідний лист. Після позитивної відповіді профіль зможуть переглядати благодійники й за бажанням надсилати кошти.

Форму реєстрації можна заповнити за посиланням або написати в особисті повідомлення на сторінці United4Ukraine у Facebook.

Про що ще треба знати

Нагадаємо, деякі українці можуть зареєструватися на нову грошову допомогу від благодійного фонду "Солідар Свісс Україна" за фінансової підтримки Swiss Solidarity (Швейцарія). Він виплатить кожному по 3,6 тис. грн на місяць.

Ми також повідомляли, що внутрішньо переміщені особи (ВПО), які перебувають у районах бойових дій та отримують пенсію, мають можливість одержати додаткову фінансову підтримку від ООН. Відомо, за яких умов пенсіонерам доступна така допомога.

фінансова допомога
гроші
благодійність
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше