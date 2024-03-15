Постраждалі від війни можуть отримати до 3 тис. гривень — хто може звернутися за допомогою

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці, які постраждали від війни, можуть отримати фінансову допомогу до 3 000 гривень через соціальний проєкт благодійної організації Direct Help. Для отримання підтримки необхідно звернутися до цієї організації.

Про це сказано на сторінці організації у Facebook.

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Благодійна організація Direct Help запускає новий проєкт, який надає можливість особам з будь-якої країни світу фінансово підтримати українців, що постраждали внаслідок війни. Максимальна сума допомоги складає 3 000 гривень.

Ця ініціатива дозволяє благодійникам з усього світу безпосередньо підтримувати громадян України, які потребують допомоги. Для цього використовується платформа United4Ukraine.

Як отримати допомогу

Тим, хто бажає скористатися цією можливістю, необхідно зайти на сторінку проєкту та пройти процедуру реєстрації або звернутися із запитом до особистих повідомлень на сторінці United4Ukraine у Facebook. Відповідно, для того, щоб отримати допомогу, необхідно виконати наступні кроки:

Створити профіль;

Надати інформацію про себе;

Пояснити, чому вирішили попросити допомоги;

Вказати, на що будуть витрачені отримані гроші.

Адміністратори розглянуть профіль людини та надішлють на електронну пошту відповідний лист. Після позитивної відповіді профіль зможуть переглядати благодійники й за бажанням надсилати кошти.

Форму реєстрації можна заповнити за посиланням або написати в особисті повідомлення на сторінці United4Ukraine у Facebook.

Про що ще треба знати

Нагадаємо, деякі українці можуть зареєструватися на нову грошову допомогу від благодійного фонду "Солідар Свісс Україна" за фінансової підтримки Swiss Solidarity (Швейцарія). Він виплатить кожному по 3,6 тис. грн на місяць.

Ми також повідомляли, що внутрішньо переміщені особи (ВПО), які перебувають у районах бойових дій та отримують пенсію, мають можливість одержати додаткову фінансову підтримку від ООН. Відомо, за яких умов пенсіонерам доступна така допомога.