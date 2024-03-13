Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінансист arrow Додаткові виплати пенсіонерам — як отримати допомогу від ООН arrow

Додаткові виплати пенсіонерам — як отримати допомогу від ООН

13 березня 2024 16:42
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Допомога від ООН — деякі пенсіонери зможуть отримати додаткові виплати
Гроші в руках. Фото: sud.ua
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які перебувають у районах бойових дій та отримують пенсію, мають можливість одержати додаткову фінансову підтримку від ООН. Відомо, за яких умов пенсіонерам доступна така допомога.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Кому доступна допомога від ООН

Процедура нарахування цих виплат визначена постановою Кабінету Міністрів № 781 від 28 липня 2023 року. Кошти надаються через програми ООН, а список бенефіціарів формується на підставі даних Пенсійного фонду.

Для отримання допомоги не потрібно подавати заяву, оскільки виплати здійснюються автоматично.

Критерії для отримання додаткової допомоги для пенсіонерів ВПО наступні:

  • Отримують пенсію розміром менше ніж 3 250 гривень, враховуючи всі надбавки та компенсації, передбачені законодавством;
  • Проживають у районах з активними або потенційними бойовими діями, визначеними за офіційним переліком;
  • Не отримували інші види міжнародної допомоги або допомоги для ВПО з 1 березня 2023 року.
null
Джерело: ПФУ

Де можна отримати виплати

Виплата додаткової грошової допомоги від ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих військових дій, а саме:

  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Запорізька область;
  • Луганська область;
  • Миколаївська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область;
  • Херсонська область;
  • Чернігівська область.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українські громадяни можуть отримувати грошову компенсацію за "надання послуг непрофесійного догляду за людиною похилого віку чи особою з інвалідністю". У 2024 році розмір такої допомоги змінився через зростання прожиткового мінімуму.

Ми також писали про те, що в Україні громадянам літнього віку, у яких немає необхідної кількості страхового стажу, щоб отримувати традиційну пенсію, надають соціальну допомогу. У 2024 році розмір таких виплат зріс.

виплати
ООН
фінансова допомога
гроші
пенсіонери
переселенці
ВПО

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер