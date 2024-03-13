Допомога від ООН — деякі пенсіонери зможуть отримати додаткові виплати

Гроші в руках. Фото: sud.ua

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які перебувають у районах бойових дій та отримують пенсію, мають можливість одержати додаткову фінансову підтримку від ООН. Відомо, за яких умов пенсіонерам доступна така допомога.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Кому доступна допомога від ООН

Процедура нарахування цих виплат визначена постановою Кабінету Міністрів № 781 від 28 липня 2023 року. Кошти надаються через програми ООН, а список бенефіціарів формується на підставі даних Пенсійного фонду.

Для отримання допомоги не потрібно подавати заяву, оскільки виплати здійснюються автоматично.

Критерії для отримання додаткової допомоги для пенсіонерів ВПО наступні:

Отримують пенсію розміром менше ніж 3 250 гривень, враховуючи всі надбавки та компенсації, передбачені законодавством;

Проживають у районах з активними або потенційними бойовими діями, визначеними за офіційним переліком;

Не отримували інші види міжнародної допомоги або допомоги для ВПО з 1 березня 2023 року.

Джерело: ПФУ

Де можна отримати виплати

Виплата додаткової грошової допомоги від ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих військових дій, а саме:

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Запорізька область;

Луганська область;

Миколаївська область;

Сумська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Чернігівська область.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українські громадяни можуть отримувати грошову компенсацію за "надання послуг непрофесійного догляду за людиною похилого віку чи особою з інвалідністю". У 2024 році розмір такої допомоги змінився через зростання прожиткового мінімуму.

Ми також писали про те, що в Україні громадянам літнього віку, у яких немає необхідної кількості страхового стажу, щоб отримувати традиційну пенсію, надають соціальну допомогу. У 2024 році розмір таких виплат зріс.