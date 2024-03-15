Пострадавшие от войны могут получить до 3 тыс. гривен — кто может обратиться за помощью

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы, пострадавшие от войны, могут получить финансовую помощь до 3000 гривен через социальный проект благотворительной организации Direct Help. Для получения поддержки необходимо обратиться в эту организацию.

Об этом говорится на странице организации в Facebook.

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Благотворительная организация Direct Help запускает новый проект, позволяющий лицам из любой страны мира финансово поддержать украинцев, пострадавших в результате войны. Максимальная сумма пособия составляет 3 000 гривен.

Эта инициатива позволяет благотворителям со всего мира напрямую поддерживать граждан Украины, нуждающихся в помощи. Для этого используется платформа United4Ukraine.

Как получить помощь

Желающим воспользоваться этой возможностью необходимо зайти на страницу проекта и пройти процедуру регистрации или обратиться с запросом к личным сообщениям на странице United4Ukraine в Facebook. Соответственно, для того чтобы получить помощь, необходимо выполнить следующие шаги:

Создать профиль;

Предоставить информацию о себе;

Объяснить, почему решили попросить о помощи;

Указать, на что будут израсходованы полученные деньги.

Администраторы рассмотрят профиль человека и отправят на электронную почту соответствующее письмо. После положительного ответа профиль смогут просматривать благотворители и по желанию присылать деньги.

Форму регистрации можно заполнить по ссылке или написать в личные сообщения на странице United4Ukraine в Facebook.

О чем еще нужно знать

Напомним, некоторые украинцы могут зарегистрироваться на новое пособие от благотворительного фонда "Солидар Свисс Украина" при финансовой поддержке Swiss Solidarity (Швейцария). Он выплатит каждому по 3,6 тыс. грн. в месяц.

Мы также сообщали, что внутренне перемещенные лица, находящиеся в районах боевых действий и получающие пенсию, имеют возможность получить дополнительную финансовую поддержку от ООН. Известно, при каких условиях пенсионерам доступна такая помощь.