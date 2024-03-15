Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансист arrow Помощь пострадавшим от войны - кто и как может получить до 3 тыс. гривен arrow

Помощь пострадавшим от войны - кто и как может получить до 3 тыс. гривен

15 марта 2024 17:21
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Пострадавшие от войны могут получить до 3 тыс. гривен — кто может обратиться за помощью
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинцы, пострадавшие от войны, могут получить финансовую помощь до 3000 гривен через социальный проект благотворительной организации Direct Help. Для получения поддержки необходимо обратиться в эту организацию.

Об этом говорится на странице организации в Facebook.

Читайте также:

Благотворительная организация Direct Help запускает новый проект, позволяющий лицам из любой страны мира финансово поддержать украинцев, пострадавших в результате войны. Максимальная сумма пособия составляет 3 000 гривен.

Эта инициатива позволяет благотворителям со всего мира напрямую поддерживать граждан Украины, нуждающихся в помощи. Для этого используется платформа United4Ukraine.

Как получить помощь

Желающим воспользоваться этой возможностью необходимо зайти на страницу проекта и пройти процедуру регистрации или обратиться с запросом к личным сообщениям на странице United4Ukraine в Facebook. Соответственно, для того чтобы получить помощь, необходимо выполнить следующие шаги:

  • Создать профиль;
  • Предоставить информацию о себе;
  • Объяснить, почему решили попросить о помощи;
  • Указать, на что будут израсходованы полученные деньги.

Администраторы рассмотрят профиль человека и отправят на электронную почту соответствующее письмо. После положительного ответа профиль смогут просматривать благотворители и по желанию присылать деньги.

Форму регистрации можно заполнить по ссылке или написать в личные сообщения на странице United4Ukraine в Facebook.

О чем еще нужно знать

Напомним, некоторые украинцы могут зарегистрироваться на новое пособие от благотворительного фонда "Солидар Свисс Украина" при финансовой поддержке Swiss Solidarity (Швейцария). Он выплатит каждому по 3,6 тыс. грн. в месяц.

Мы также сообщали, что внутренне перемещенные лица, находящиеся в районах боевых действий и получающие пенсию, имеют возможность получить дополнительную финансовую поддержку от ООН. Известно, при каких условиях пенсионерам доступна такая помощь.

финансовая помощь
деньги
благотворительность
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше