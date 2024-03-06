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Доступ держорганів до банківських карт — які загрози

6 березня 2024 12:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Банківська таємниця — відомо, чим загрожує доступ держорганів до рахунків
Банківська картка. Фото: Oschadbank
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Відомі можливі загрози від реалізації планів Національного банку щодо оновлення правил з банківської таємниці. Регулятор виступає за розширення переліку інформації, до якої матимуть доступ українські державні органи.

Про підводні камені такої ініціативи розповіли експерти, пише УНН.

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Плани щодо відкриття банківської таємниці

Як зазначив виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин, відкриття банківської таємниці загрожує підривом базових засад демократії та прав людини. Зараз існують затверджені процесуальні процедури, які передують її розкриттю, та потреби у її відкритті нема.

"Тобто треба розуміти, в якому контексті йдеться про відміну банківської таємниці. Або це форма отримання додаткової інформації про людину, про її господарські операції, або це контроль за перерахуваннями коштів", — зауважив Пендзин.

Він навів приклад щодо різних країн, де навіть у доволі жорстких умовах європейського контролю за відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом, зберігається банківська таємниця.

Відкриття банківської таємниці дасть додаткову інформацію, однак як ціль — це нікому не потрібно, адже зараз правоохоронці за рішенням суду можуть в межах кримінальної справи отримати дані про правочини людини.

За словами члена правління ICC Ukraine, члена Ради Асоціації платників податків України Дмитра Алексєєнка, подібні спроби щодо знищення механізму банківської таємниці робляться не вперше.

Зокрема, Національна стратегія доходів передбачає надання інструменту розкриття банківської таємниці. Припускає, що від такої ініціативи постраждають волонтери, які займаються збором коштів для потреб військових.

"Я так думаю, що першими під ковзанку оподаткування потраплять наші волонтери, які на картки збирають для військових та армії", — наголосив експерт.

У НБУ необхідність змін пояснюють потребою приведення відповідних правил зберігання, захисту, використання та розкриття "банківської таємниці" у відповідність до норм закону "Про банки і банківську діяльність". Окрім того, назріла потреба вдосконалення самої процедури розкриття інформації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтам державного "ПриватБанку" надходять сповіщення від банку про необхідність актуалізації даних, якщо цього не зробити, рахунки блокують. У фінустанові пояснили, навіщо така вимога та як самостійно оновити дані.

Також ми писали, що у січні 2024 року помітно скоротились банківські гривневі вклади. У Верховній Раді пояснили, з чим пов'язаний відтік депозитів.

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