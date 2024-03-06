Банковская тайна — известно, чем грозит доступ госорганов к счетам

Банковская карта. Фото: Oschadbank

Известны возможные угрозы от реализации планов Национального банка по обновлению правил по "банковской тайне". Регулятор выступает за расширение перечня информации, к которой будут иметь доступ украинские государственные органы.

О подводных камнях такой инициативы рассказали эксперты, пишет УНН.

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Планы по открытию банковской тайны

Как отметил исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин, открытие банковской тайны грозит подрывом базовых принципов демократии и прав человека. Сейчас существуют утвержденные процессуальные процедуры, предшествующие ее раскрытию, и необходимости ее открытия нет.

"То есть надо понимать, в каком контексте речь идет об отмене банковской тайны. Или это форма получения дополнительной информации о человеке, о его хозяйственных операциях, или это контроль за перечислениями средств", — отметил Пендзин.

Он привел пример разных стран, где даже в достаточно жестких условиях европейского контроля за отмыванием денег, полученных преступным путем, сохраняется банковская тайна.

Открытие банковской тайны даст дополнительную информацию, однако, как цель это никому не нужно, ведь сейчас правоохранители по решению суда могут в рамках уголовного дела получить данные о сделках человека.

По словам члена правления ICC Ukraine, члена Совета Ассоциации налогоплательщиков Украины Дмитрия Алексеенко, подобные попытки уничтожения механизма банковской тайны предпринимаются не впервые.

В частности, Национальная стратегия доходов предусматривает предоставление инструмента раскрытия банковской тайны. Предполагает, что от такой инициативы пострадают волонтеры, которые занимаются сбором средств для военных нужд.

"Я так думаю, что первыми под каток налогообложения попадут наши волонтеры, которые на карточки собирают для военных и армии", — подчеркнул эксперт.

В НБУ необходимость изменений объясняют потребностью приведения соответствующих правил хранения, защиты, использования и раскрытия "банковской тайны" в соответствие с нормами закона "О банках и банковской деятельности". Кроме того, назрела необходимость усовершенствования самой процедуры раскрытия информации.

Что еще стоит знать

Напомним, клиентам государственного "ПриватБанка" поступают уведомления от банка о необходимости актуализации данных, если этого не сделать, счета блокируют. В финучреждении объяснили, зачем такое требование и как самостоятельно обновить данные.

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