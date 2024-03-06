ПриватБанк закриває рахунки через неактуальні дані — як оновити

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнтам державного "ПриватБанку" надходять сповіщення від банку про необхідність актуалізації даних, якщо цього не зробити, рахунки блокують. У фінустанові пояснили, навіщо така вимога та як самостійно оновити дані.

Про це йдеться на сайті Мінфін.

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Блокування рахунків у ПриватБанку

Як зазначається у повідомленні клієнта, він рік тому отримав повідомлення від банку у мобільний застосунок про актуалізацію даних, інакше — рахунки обіцяли заблокувати.

Він вирішив не робити цього з особистих причин і планував звершити співпрацю із ПриватБанком. Зараз його банківські карти заблокували, хоч коштів там вже не було, їх за цей час вивів, кредитних заборгованостей теж нема. Звернувся до фінустанови, щоб повністю закрити рахунок, однак це зробити не вдалося саме через те, що не пройшов актуалізації. При цьому щомісяця з карти "Універсальна" знімається по 20 грн за безконтактне обслуговування.

"Тобто це виходить, що ви мені карти заблокували через не потрібну мені актуалізацію, а гроші то стягуватись будуть, так? На яких підставах, скажіть, будь ласка, я не можу закрити рахунок і буду сплачувати гроші, якщо це лише ви зобов’язані проводити актуалізацію. Я відмовляюся від актуалізації, відповідно, всі карти заблоковані (заборгованості немає), так чому не можу закрити свій ж рахунок", — йдеться у скарзі.

Він подав заяву із цим питанням до Центрального відділення. Є документ, що засвідчує звернення, і банк зобов’язаний його виконати, якщо немає заборгованостей за картами.

"Або принаймні поясніть, чому я не можу закрити свій рахунок, бо вам бачите потрібна актуалізація. Спеціаліст Марія Паньків з'єдналася із техпідтримкою. Техпідтримка повідомила, що на період п'яти днів дозволить зняти блокування і ми зможемо закрити рахунок. Але цього не відбулося! Ми все ще не можемо це зробити через додаток", — зазначив клієнт.

Пояснення ПриватБанку

Як пояснили у ПриватБанку, актуалізація даних є не примхою банку, а вимогою чинного законодавства України.

"Від банків вимагають періодично оновлювати дані по клієнтах. А ми зробили цю процедуру максимально легкою та доступною, зараз оновити свої дані можна не виходячи з дому в Приват24. Питання щодо зняття обмеження наразі розглядають спеціалісти. Ми прагнемо вирішити його у найкоротший термін. Про результати вас одразу повідомлять", — йдеться у повідомленні.

Джерело: Мінфін

Також у фінустанові надали для зручності відеоінструкцію.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти державного ПриватБанку, завдяки мобільному застосунку "Приват24" можуть не лише дізнатися, а й частково керувати кредитним лімітом. У фінустанові дали з цього приводу важливі поради.

Також ми писали про те, ПриватБанк зробив важливе попередження щодо процедури обміну валют. Йдеться про ситуацію із продажем старих купюр американської валюти, на яку продовжують скаржитися клієнти.