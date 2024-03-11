Допомога ветеранам — хто має право на довічні виплати

Грошові купюри. Фото: РБК-Україна

Деякі українські військовослужбовці мають право на довічну соціальну допомогу після звільнення з військової служби. Її розмір може досягати 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Таке право прописане у законі "Про пенсійне забезпечення".

Читайте також:

Хто з ветеранів може отримувати довічні виплати

Згідно з українським законодавством, право на довічне фінансове забезпечення та соціальні гарантії мають військовослужбовці з інвалідністю першої–третьої групи, пов'язаною з військовою службою. Розмір таких виплат залежить від групи інвалідності та розміру прожиткового мінімуму:

для інвалідів першої групи виплачується 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

для інвалідів другої групи — 40% від розміру прожиткового мінімуму;

для інвалідів третьої групи — 30% від прожиткового мінімуму.

У 2024 році розмір прожиткового мінімуму підвищився до 2 361 гривні.

Учасники Другої світової війни, старші за 85 років, отримують пільги, передбачені для інвалідів війни першої групи.

Одноразові виплати особам з інвалідністю

Також законодавство передбачає надання військовослужбовцям, які отримали інвалідність на службі, одноразову грошову допомогу.

Відповідні виплати нараховують у трьох випадках:

у разі, якщо інвалідність виникла від травми, захворювання чи поранення, отримані під час бойових дій, що призвело до втрати працездатності;

якщо інвалідність спричинили травми, захворювання чи поранення, отримані під час виконання службових обов'язків чи в процесі служби;

якщо військовий отримав травму, захворювання чи поранення під час виконання службових обов'язків, що призвело до часткової втрати працездатності без призначення групи інвалідності, однак ступінь втрати працездатності встановили не пізніше, ніж через три місяці після його звільнення зі служби.

Які зміни готують для ветеранів

Раніше у Комітеті Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів розповіли, що довічні пільги для учасників бойових дій пропонують перевести на дворічну та трирічну грошову стипендію.

Там зазначили, що зараз налічується близько мільйона ветеранів війни, їхня кількість зростає і після війни українській владі буде складно забезпечити всіх довічними пільгами.

Тоді як грошова стипендія буде залежати від посади військового, терміну служби та кількості виконаних бойових завдань.

"Існує велика проблема з довічними пільгами учасників бойових дій, які у свій час передбачили політики в чинному законодавстві без урахування спроможності державного бюджету. Низка цих пільг не працює. Навіть у мирний час таку кількість пільг бюджет держави компенсувати не може", — переконані у профільному комітеті ВРУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Верховна Рада розширила перелік членів родини, які мають право на отримання одноразової допомоги у разі загибелі військового. За відповідний законопроєкт проголосувала більшість депутатів.

Також уряд спростив подачу заяви для призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) чи інвалідності захисників і захисниць України. Відтепер заяву можна подати через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).