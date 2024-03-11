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Пожизненные выплаты для ветеранов — кто имеет право и какие условия

11 марта 2024 10:26
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь ветеранам — кто имеет право на пожизненные выплаты
Денежные купюры. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Некоторые украинские военнослужащие имеют право на пожизненную социальную помощь после увольнения с военной службы. Ее размер может достигать 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Такое право прописано в законе "О пенсионном обеспечении".

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Кто из ветеранов может получать пожизненные выплаты

Согласно украинскому законодательству, право на пожизненное финансовое обеспечение и социальные гарантии имеют военнослужащие с инвалидностью первой-третьей группы, связанной с военной службой. Размер таких выплат зависит от группы инвалидности и размера прожиточного минимума:

  • для инвалидов первой группы выплачивается 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;
  • для инвалидов второй группы — 40% от размера прожиточного минимума;
  • для инвалидов третьей группы — 30% от прожиточного минимума.

В 2024 году размер прожиточного минимума повысился до 2 361 гривны.

Участники Второй мировой войны старше 85 лет получают льготы, предусмотренные для инвалидов войны первой группы.

Единовременные выплаты лицам с инвалидностью

Также законодательство предусматривает предоставление военнослужащим, получившим инвалидность на службе, единовременную денежную помощь.

Соответствующие выплаты начисляются в трех случаях:

  • в случае, если инвалидность возникла от травмы, заболевания или ранения, полученных в ходе боевых действий, что привело к потере трудоспособности;
  • если инвалидность возникла из-за травмы, заболевания или ранения, полученных при исполнении служебных обязанностей или в процессе службы;
  • если военный получил травму, заболевание или ранение при исполнении служебных обязанностей, что привело к частичной потере трудоспособности без назначения группы инвалидности, однако степень потери трудоспособности установили не позднее чем через три месяца после его увольнения со службы.

Какие изменения готовят для ветеранов

Ранее в Комитете Верховной Рады по соцполитике и защите прав ветеранов рассказали, что пожизненные льготы для участников боевых действий предлагают перевести на двухлетнюю и трехлетнюю денежную стипендию.

Там отметили, что сейчас насчитывается около миллиона ветеранов войны, их количество растет и после войны украинским властям будет сложно обеспечить всех пожизненными льготами.

В то время как денежная стипендия будет зависеть от должности военного, срока службы и количества выполненных боевых задач.

"Существует большая проблема с пожизненными льготами участников боевых действий, которые одно время предусмотрели политики в действующем законодательстве без учета возможностей государственного бюджета. Ряд этих льгот не работает. Даже в мирное время такое количество льгот бюджет государства компенсировать не может", — убеждены в профильном комитете ВРУ.

Что еще стоит знать

Напомним, Верховная Рада расширила перечень членов семьи, имеющих право на получение единовременного пособия в случае гибели военного. За соответствующий законопроект проголосовало большинство депутатов.

Также правительство упростило подачу заявления для назначения единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности защитников и защитниц Украины. Теперь заявление можно подать через Центры предоставления административных услуг (ЦНАПы).

выплаты
ВСУ
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деньги
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ветераны
военные

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