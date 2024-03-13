Як отримати грошову компенсацію замість бебі-боксу від держави

Грошові купюри в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські батьки можуть отримати грошову компенсацію замість "пакунку малюка" з найнеобхіднішими предметами для немовляти. Інформація про розмір компенсації відома.

Про це розповіли у департаменті соціального захисту Дніпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї.

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Скільки можна отримати за "пакунок малюка"

Кожній українській родині, у якій народжується дитина, держава готова надати спеціальний "пакунок малюка". У цьому комплекті понад 90 предметів і засобів, які будуть корисні для батьків у перший час після народження дитини.

Якщо батьки відмовляються від "пакунка малюка", вони можуть отримати грошову компенсацію, що дорівнює вартості бебі-бокса. На 2024 рік така компенсація становить 7 689 гривень.

Це одноразова виплата, яку нараховують на спеціальний рахунок батьків маляти. Їх можна витратити на придбання дитячих товарів. Наприклад, купити засоби гігієни, одяг і взуття, іграшки, ходунки, візочки. Проте зробити це можна лише у деяких магазинах. Їх список розміщений на сайті Мінсоцполітики за посиланням.

Для отримання компенсації одному з батьків дитини потрібно звернутися в будь-яке відділення ПриватБанку та відкрити спеціальний рахунок "Пакунок малюка". IBAN цієї картки потрібно вказати в заяві єМалятко.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні підвищили розмір матеріальної допомоги для дітей загиблих захисників-добровольців. Нові суми виплат отримають з 1 квітня 2024 року.

Ми також повідомляли про те, що в Україні держава продовжує виплачувати соціальну допомогу батькам новонароджених малят навіть під час війни. У 2024 році можна розраховувати на 41,28 тис. гривень, однак суму обіцяють за можливості підвищити.