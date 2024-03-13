Допомога дітям загиблих добровольців у 2024 році — як змінились виплати

Грошові купюри. Фото: УНІАН

В Україні підвищили розмір матеріальної допомоги для дітей загиблих захисників-добровольців. Нові суми виплат отримають з 1 квітня 2024 року.

Таке рішення ухвалив уряд, передає його пресслужба.

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Що передбачає рішення уряду

Як зазначається, уряд збільшив розмір допомоги за ініціативи Міністерства ветеранів. Йдеться про дітей загиблих/померлих захисників і захисниць України з-поміж осіб, які добровільно долучилися до здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони країни, та не входили у склад добровольчих формувань тергромад.

Завдяки такому рішенню уряду буде врегульовано питання виплат соціальної допомоги і дітям добровольців, яким згідно із законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надається статус члена родини загиблого/померлого бійця.

Новий розмір допомоги для дітей загиблих добровольців

Як зазначив тимчасовий виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун, зміни ініціювали за результатами робочих зустрічей з родинами загиблих.

Він пояснив, що це питання є відновленням соціальної справедливості, оскільки дітям загиблих добровольців, які стали на захист країни з 24 лютого 2022 року, надавались нижчі виплати за інших дітей загиблих військових.

"Мінветеранів звернулося до Мінсоцполітики з проханням врегулювати питання призначення виплат у зв’язку з втратою годувальника членам сімей загиблих. Як результат, з 1 квітня діти загиблих добровольців будуть отримувати адресну допомогу в підвищених розмірах", — наголосили у відомстві.

Згідно з рішенням, з 1 квітня автоматично підвищиться розмір виплати для дітей загиблих добровольців:

з 2 361 грн до 7,8 тис. грн — на одну неповнолітню дитину;

до 6,1 тис. грн — на кожну дитину, якщо в родині двоє і більше дітей.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні для громадян, які втратили роботу, змінився розмір грошової допомоги від держави у 2024 році. Для отримання виплат необхідно, щоб людина набула статусу безробітного.

Також ми писали, що в Україні громадянам літнього віку, у яких немає необхідної кількості страхового стажу, щоб отримувати традиційну пенсію, надають соціальну допомогу. У 2024 році розмір таких виплат зріс.