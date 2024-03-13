Как получить денежную компенсацию вместо бэби-бокса от государства

Денежные купюры в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские родители могут получить денежную компенсацию вместо "пакунку малюка" с самыми необходимыми предметами для младенца. Информация о размере компенсации известна.

Об этом рассказали в департаменте социальной защиты Днепропетровской областной государственной администрации.

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Сколько можно получить за "пакунок малюка"

Каждой украинской семье, в которой рождается ребенок, государство готово предоставить специальный "пакунок малюка". В этом комплекте более 90 предметов и средств, которые будут полезны родителям в первое время после рождения ребенка.

Если родители отказываются от "пакунку малюка", они могут получить денежную компенсацию, равную стоимости бэби-бокса. На 2024 год такая компенсация составляет 7 689 гривен.

Это единовременная выплата, которую начисляют на специальный счет родителей малыша. Их можно потратить на покупку детских товаров. К примеру, купить средства гигиены, одежду и обувь, игрушки, ходунки, коляски. Однако сделать это можно только в некоторых магазинах. Их список размещен на сайте Минсоцполитики по ссылке.

Для получения компенсации родителю нужно обратиться в любое отделение ПриватБанка и открыть специальный счет "Пакунок малюка". IBAN этой карточки нужно указать в заявлении єМалятко.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине повысили размер материальной помощи для детей погибших защитников добровольцев. Новые суммы выплат получат с 1 апреля 2024 года.

Мы также сообщали, что в Украине государство продолжает выплачивать социальную помощь родителям новорожденных малышей даже во время войны. В 2024 году можно рассчитывать на 41,28 тыс. гривен, однако сумму обещают по возможности повысить.