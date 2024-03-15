Які надбавки та доплати можуть отримувати українські військовослужбовці

Військовий ЗСУ в окопі. Фото: Перша окрема танкова Сіверська бригада

Кожен військовослужбовець в Україні отримує щомісячне грошове забезпечення, яке включає в себе зарплату, 11 різних надбавок, одну доплату та п'ять винагород. Сума кожної надбавки може варіюватись.

Про це йдеться на порталі "Безоплатна правова допомога".

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Надбавки та доплати українським військовослужбовцям

Українські військові можуть отримувати різні види надбавок та винагород за особливі умови служби, вислугу років, виконання важливих завдань або підвищену кваліфікацію. Ці додаткові виплати є одним із способів підтримки та стимулювання військовослужбовців та можуть бути важливим чинником у підтримці їхнього високого професіоналізму та мотивації.

Види надбавок:

за вислугу років;

за особливості проходження служби;

за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил України;

за кваліфікацію;

за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу;

за виконання функцій державного експерта з питань таємниць і фахівців, які залучаються до підготовки рішень і висновків державних експертів з питань таємниць;

надбавки військовослужбовцям, які працюють в умовах режимних обмежень;

за безперервний стаж на шифрувальній роботі;

за почесні звання;

за спортивні звання;

надбавки військовослужбовцям-донорам.

Доплати:

за науковий ступінь та за вчене звання.

Види винагород:

морська винагорода;

за стрибки з парашутом;

за розшук, підіймання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження (знищення) мін;

за водолазні роботи;

за бойове чергування.

Що ще треба знати

Нагадаємо, народний депутат України Сергій Соболєв переконаний, що законопроєкт про мобілізацію повинен стимулювати військових, а не навпаки карати громадян. Підвищити рівень мотивації, на його думку, можна шляхом збільшення заробітної платні та забезпечення соціального захисту.

Ми також писали, українські військові, які постраждали внаслідок поранень, контузій або каліцтва під час виконання бойових завдань, мають право на державну допомогу. Розмір та характер таких виплат залежать від важкості травми та її наслідків.