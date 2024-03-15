Какие надбавки и доплаты могут получать украинские военнослужащие

Денежное обеспечение военнослужащих — что входит в состав
Каждый военнослужащий в Украине получает ежемесячное денежное довольствие, которое включает в себя зарплату, 11 различных надбавок, одну доплату и пять вознаграждений. Сумма каждой прибавки может варьироваться.
Об этом говорится на портале "Безоплатна правова допомога".
Прибавки и доплаты украинским военнослужащим
Украинские военные могут получать различные виды надбавок и вознаграждений за особые условия службы, выслугу лет, выполнение важных задач или повышенную квалификацию. Эти дополнительные выплаты являются одним из способов поддержки и стимулирования военнослужащих и могут быть важным фактором в поддержке высокого профессионализма и мотивации.
Виды надбавок:
- за выслугу лет;
- за особенности прохождения службы;
- за службу в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины;
- за квалификацию;
- за квалификационную категорию военнослужащим медицинского и фармацевтического состава;
- за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн и специалистов, которые привлекаются к подготовке решений и выводам государственных экспертов по тайнам;
- надбавки военнослужащим, работающим в условиях режимных ограничений;
- за непрерывный стаж на шифровальной работе;
- за почетные звания;
- за спортивные звания;
- надбавки военнослужащим-донорам.
Доплаты:
- за ученую степень и ученое звание.
Виды вознаграждений:
- морское вознаграждение;
- за прыжки с парашютом;
- за розыск, подъем, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов, траление и обезвреживание (уничтожение) мин;
- за водолазные работы;
- за боевое дежурство.
Что еще нужно знать
Напомним, народный депутат Украины Сергей Соболев убежден, что законопроект о мобилизации должен стимулировать военных, а не наоборот наказывать граждан. Повысить уровень мотивации, по его мнению, можно путем увеличения заработной платы и обеспечения социальной защиты.
Мы также писали, что украинские военные, пострадавшие в результате ранений, контузий или увечий во время выполнения боевых задач, имеют право на государственную помощь. Размер и характер таких выплат зависят от тяжести травмы и ее последствий.
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