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Денежное обеспечение военнослужащих — что входит в состав

15 марта 2024 15:02
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Какие надбавки и доплаты могут получать украинские военнослужащие
Военный ВСУ в окопе. Фото: Первая отдельная танковая Северская бригада
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Каждый военнослужащий в Украине получает ежемесячное денежное довольствие, которое включает в себя зарплату, 11 различных надбавок, одну доплату и пять вознаграждений. Сумма каждой прибавки может варьироваться.

Об этом говорится на портале "Безоплатна правова допомога".

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Прибавки и доплаты украинским военнослужащим

Украинские военные могут получать различные виды надбавок и вознаграждений за особые условия службы, выслугу лет, выполнение важных задач или повышенную квалификацию. Эти дополнительные выплаты являются одним из способов поддержки и стимулирования военнослужащих и могут быть важным фактором в поддержке высокого профессионализма и мотивации.

Виды надбавок:

  • за выслугу лет;
  • за особенности прохождения службы;
  • за службу в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины;
  • за квалификацию;
  • за квалификационную категорию военнослужащим медицинского и фармацевтического состава;
  • за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн и специалистов, которые привлекаются к подготовке решений и выводам государственных экспертов по тайнам;
  • надбавки военнослужащим, работающим в условиях режимных ограничений;
  • за непрерывный стаж на шифровальной работе;
  • за почетные звания;
  • за спортивные звания;
  • надбавки военнослужащим-донорам.

Доплаты:

  • за ученую степень и ученое звание.

Виды вознаграждений:

  • морское вознаграждение;
  • за прыжки с парашютом;
  • за розыск, подъем, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов, траление и обезвреживание (уничтожение) мин;
  • за водолазные работы;
  • за боевое дежурство.

Что еще нужно знать

Напомним, народный депутат Украины Сергей Соболев убежден, что законопроект о мобилизации должен стимулировать военных, а не наоборот наказывать граждан. Повысить уровень мотивации, по его мнению, можно путем увеличения заработной платы и обеспечения социальной защиты.

Мы также писали, что украинские военные, пострадавшие в результате ранений, контузий или увечий во время выполнения боевых задач, имеют право на государственную помощь. Размер и характер таких выплат зависят от тяжести травмы и ее последствий.

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