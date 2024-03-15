Какие надбавки и доплаты могут получать украинские военнослужащие

Военный ВСУ в окопе. Фото: Первая отдельная танковая Северская бригада

Каждый военнослужащий в Украине получает ежемесячное денежное довольствие, которое включает в себя зарплату, 11 различных надбавок, одну доплату и пять вознаграждений. Сумма каждой прибавки может варьироваться.

Об этом говорится на портале "Безоплатна правова допомога".

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Прибавки и доплаты украинским военнослужащим

Украинские военные могут получать различные виды надбавок и вознаграждений за особые условия службы, выслугу лет, выполнение важных задач или повышенную квалификацию. Эти дополнительные выплаты являются одним из способов поддержки и стимулирования военнослужащих и могут быть важным фактором в поддержке высокого профессионализма и мотивации.

Виды надбавок:

за выслугу лет;

за особенности прохождения службы;

за службу в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины;

за квалификацию;

за квалификационную категорию военнослужащим медицинского и фармацевтического состава;

за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн и специалистов, которые привлекаются к подготовке решений и выводам государственных экспертов по тайнам;

надбавки военнослужащим, работающим в условиях режимных ограничений;

за непрерывный стаж на шифровальной работе;

за почетные звания;

за спортивные звания;

надбавки военнослужащим-донорам.

Доплаты:

за ученую степень и ученое звание.

Виды вознаграждений:

морское вознаграждение;

за прыжки с парашютом;

за розыск, подъем, разминирование и обезвреживание взрывчатых предметов, траление и обезвреживание (уничтожение) мин;

за водолазные работы;

за боевое дежурство.

Что еще нужно знать

Напомним, народный депутат Украины Сергей Соболев убежден, что законопроект о мобилизации должен стимулировать военных, а не наоборот наказывать граждан. Повысить уровень мотивации, по его мнению, можно путем увеличения заработной платы и обеспечения социальной защиты.

Мы также писали, что украинские военные, пострадавшие в результате ранений, контузий или увечий во время выполнения боевых задач, имеют право на государственную помощь. Размер и характер таких выплат зависят от тяжести травмы и ее последствий.