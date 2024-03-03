Як змінилися мінімальна та максимальна пенсії з 1 березня в Україні

Гроші в руках. Фото: depositphotos.com

В Україні відбувся перерахунок пенсійних виплат, який охопив надбавки, підвищення та інші доплати. Також відбулася запланована індексація пенсій, що стало важливою подією для мільйонів українців, що отримують ці виплати.

Новини.LIVE розповідають, як змінилися пенсії в Україні з 1 березня.

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Індексація пенсій

Внаслідок індексації пенсії в Україні зростуть на 8%, що в середньому означає збільшення виплат на 322 гривні. Таким чином, середній розмір пенсії зросте до 5 717 гривень.

Індексація торкнеться понад 10 мільйонів громадян, зокрема:

9,5 мільйона цивільних пенсіонерів;

близько 600 тисяч пенсіонерів з-поміж військовослужбовців;

приблизно 100 тисяч осіб, постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що внаслідок індексації пенсії зростуть так:

мінімальна пенсія становитиме 2 725 гривень,

а найбільша пенсія — 23 610 гривень.

"У громадян, які отримують найменші пенсії — через брак страхового або трудового стажу, або через невеликі відрахування під час трудової діяльності — мінімальна пенсія зросте на 364 гривні. Торік і цьогоріч індексацію ми сформували таким чином, щоб максимально збільшити саме найменші пенсії. Відповідно, у цих категорій мінімальна пенсія становитиме 2 725 гривень. А найбільша пенсія зросте одразу на 3 000 гривень, і це буде 23 610 гривень", — пояснила вона.

Водночас деяким категоріям українців Кабінет міністрів України прискорив індексацію пенсій. Йдеться про науковців, державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування. Їхні пенсії також проіндексували на 8% 1 березня, замість запланованої індексації на 1 липня.

Перерахунок пенсій

Перерахунок мінімальних пенсій залежить від віку пенсіонерів та їхнього страхового стажу, а також пов'язаний зі збільшенням прожиткового мінімуму, який становить наразі 2 361 гривню.

Відповідно до перерахунків, з 1 березня пенсійні виплати інших категорії пенсіонерів виглядатимуть так:

Пенсіонери до 70 років зі стажем відповідно 30 років для жінок і 35 років для чоловіків нині мають пенсію, збільшену з 2 760 гривень до 2 980 гривень;

Для пенсіонерів, що не працюють, віком від 65 до 70 років зі стажем 30/35 років відповідно для жінок і чоловіків, а також пенсіонерів старше 80 років зі стажем 20/25 років відповідно для жінок і чоловіків, пенсію підвищили з 3 120 гривень до 3 370 гривень;

Пенсіонери, які досягли 70 років, зі стажем 30/35 років відповідно для жінок і чоловіків, отримують пенсію, збільшену з 3 000 гривень до 3 240 гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні з 1 березня поточного року громадянам проіндексували пенсії на кілька відсотків, підвищення торкнулося понад 10 мільйонів громадян. Однак деяким пенсіонерам підвищать виплати з 1 квітня.

Ми також писали про те, що пенсіонери-переселенці (ВПО), які не встигнуть пройти процес фізичної ідентифікації до 1 квітня, ризикують втратити пенсійні виплати. Проведення верифікації необхідне для того, щоб держава могла переконатися, що пенсійні кошти отримує саме та людина, якій вони призначені.