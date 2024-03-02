Пенсії у березні зростуть не для всіх — хто отримає підвищення пізніше

Грошові купюри. Фото: Unsplush

В Україні з 1 березня поточного року громадянам проіндексували пенсії на кілька відсотків, підвищення торкнулося понад 10 мільйонів громадян. Однак деяким пенсіонерам підвищать виплати з 1 квітня.

Про те, хто отримає підвищені пенсії пізніше, розповіли ЗМІ юристи.

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Індексація пенсій з 1 березня

Як і обіцяла влада, попри повномасштабну війну, держава продовжує виконувати соціальні зобов'язання. У перший місяць весни проведуть масштабну індексацію пенсій відповідно до зміни рівня інфляції в країні.

У середньому виплати збільшаться на 8%, хоч анонсували раніше 13-відсоткове підвищення. Проте реальні суми підвищень будуть навіть нижчі за вказаний відсоток, оскільки зросте не сама пенсія, а заробітна плата, яку беруть у формулу розрахунку. Тобто українці отримають після перерахунку різні суми підвищень.

Очікується, що середня пенсія підвищиться до 5,72 тис. грн. Водночас, доплата не може бути меншою за мінімальні 100 грн, і вищою за 1,5 тис. грн.

Перерахують пенсії для близько 9,5 мільйона пенсіонерів, які отримують виплати на загальних підставах, для 596 тисяч колишніх працівників силових відомств та 97,8 тисячі пенсіонерів з інвалідності внаслідок хвороби або каліцтва через аварію на ЧАЕС.

Також у березні аналогічно проіндексують пенсії для майже 21 тисячі колишніх держслужбовців, науковців та працівників органів місцевого самоврядування. У попередні роки індексацію проводили з 1 липня.

У кого зростуть пенсії з 1 квітня

За словами співробітниці адвокатського бюро "Івана Хомича" Олени Воронкової, з 1 квітня цього року слід очікування на підвищення пенсій громадянам, які продовжують офіційно працювати й сплачувати внесок. Загалом виплати підвищать для 654 тисяч пенсіонерів.

Юристка зазначила, що перерахунок кардинально не змінить виплати працюючих українців, однак збільшиться коефіцієнт індивідуального доходу.

"З огляду на те, що основним критерієм для визначення розміру пенсії є заробітна плата особи та рік виходу на пенсію, суттєвими такі перерахунки бувають не дуже часто. Іноді це 20-50 грн, але іноді 1000-1200 грн. Насамперед це залежить від розміру заробітної плати, яку пенсіонер отримував після виходу на пенсію", — пояснила вона.

Перерахунок пенсій громадян, які працюють, проведуть у двох ситуаціях:

громадянин працює та накопичив не менше 24 місяців стажу після призначення чи минулого перерахунку пенсії незалежно від перерв у діяльності;

якщо особа продовжувала працювати й накопичила менш як 24 місяці стажу. У такому випадку перерахунок виплат відбудеться не раніше, ніж через два роки від дати звернення за призначенням пенсії чи попереднім перерахунком.

Що ще варто знати

Нагадаємо, фінансова підтримка від міжнародних партнерів має вирішальне значення для забезпечення економічної стабільності України під час війни. Але, незважаючи на те, що ми наразі не отримали фіндопомогу з боку США та інших партнерів, бюджет країни може забезпечити фінансування пенсій у повному обсязі.

Ми також писали про те, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) зробили попередження українцям літнього віку, які є внутрішніми переселенцями та отримують виплати через державний Ощадбанк. Пенсіонери мусять пройти фізичну ідентифікацію.