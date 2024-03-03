Как изменились минимальная и максимальная пенсии с 1 марта

Деньги в руках. Фото: depositphotos.com

В Украине состоялся перерасчет пенсионных выплат, охвативший надбавки, повышения и другие доплаты. Также состоялась запланированная индексация пенсий, что стало важным событием для миллионов украинцев, получающих эти выплаты.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились пенсии в Украине с 1 марта.

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Индексация пенсий

В результате индексации пенсии в Украине вырастут на 8%, что в среднем означает увеличение выплат на 322 гривны. Таким образом средний размер пенсии вырастет до 5 717 гривен.

Индексация коснется более 10 миллионов граждан, в том числе:

9,5 миллиона гражданских пенсионеров;

около 600 тысяч пенсионеров из числа военнослужащих;

около 100 тысяч человек, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что в результате индексации пенсии возрастут следующим образом:

минимальная пенсия будет составлять 2 725 гривен,

а самая большая пенсия — 23 610 гривен.

"У граждан, получающих наименьшие пенсии — из-за нехватки страхового или трудового стажа, или из-за небольших отчислений во время трудовой деятельности — минимальная пенсия вырастет на 364 гривны. В прошлом году и в этом году индексацию мы сформировали таким образом, чтобы максимально увеличить именно наименьшие пенсии. Соответственно, у этих категорий минимальная пенсия будет составлять 2 725 гривен. А самая большая пенсия вырастет сразу на 3 000 гривен, и это будет 23 610 гривен", — пояснила она.

В то же время некоторым категориям украинцев Кабинет министров Украины ускорил индексацию пенсий. Речь идет об ученых, государственных служащих и работниках органов местного самоуправления. Их пенсии также проиндексировали на 8% 1 марта вместо запланированной индексации на 1 июля.

Перерасчет пенсий

Перерасчет минимальных пенсий зависит от возраста пенсионеров и их страхового стажа, а также связан с увеличением прожиточного минимума, который составляет сейчас 2 361 гривну.

Согласно перерасчетам, с 1 марта пенсионные выплаты других категорий пенсионеров будут выглядеть следующим образом:

Пенсионеры до 70 лет со стажем соответственно 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин сейчас имеют пенсию, увеличенную с 2760 гривен до 2980 гривен;

Для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 до 70 лет со стажем 30/35 лет соответственно для женщин и мужчин, а также пенсионеров старше 80 лет со стажем 20/25 лет соответственно для женщин и мужчин пенсия поднялась с 3 120 гривен до 3370 гривен;

Пенсионеры, достигшие 70 лет со стажем 30/35 лет соответственно для женщин и мужчин, получают пенсию, увеличенную с 3000 гривен до 3240 гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине с 1 марта текущего года гражданам проиндексировали пенсии на несколько процентов, повышение коснулось более 10 миллионов граждан. Однако некоторым пенсионерам повысят выплаты с 1 апреля.

Мы также писали о том, что пенсионеры-переселенцы (ВПЛ), которые не успеют пройти процесс физической идентификации до 1 апреля, рискуют потерять пенсионные выплаты. Проведение верификации необходимо для того, чтобы государство могло убедиться, что пенсионные средства получает именно тот человек, которому они назначены.