Індексація пенсій в Україні — хто отримав від держави мізер

Жінка літнього віку. Фото: Unsplush

В Україні з 1 березня 2024 року провели масштабну індексацію пенсій у середньому на вісім відсотків, яка охопила більш ніж 10 млн громадян. Однак підвищення відчули не всі.

Відповідну ситуацію прокоментувала заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак.

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Що не так з індексацією пенсій

Представниця Мінсоцполітики пояснила, що за чинними правилами індексується "голий" розмір пенсії, розрахований за певною формулою. Проте дуже багато категорій громадян мають різні доплати та надбавки. Тому за відповідною формулою, вони мають дуже низькі пенсії.

"Але вони отримають не пенсію, яку їм порахували за формулою, а пенсію, розмір якої їм гарантований урядом (з урахуванням надбавок)", — розповіла вона.

Коли таким громадянам підвищують тільки "формульну" частину пенсії, яка часом становить менше половини загального розміру, то інші "натяжки" просто поглинають відповідне підвищення. Тому у підсумку людина отримує ту ж суму, що й була до індексації.

Вона зауважила, що в Міністерстві довго працювали, щоб зрозуміти, як особам із найменшими пенсіями підвищити розмір виплат, через це було вирішено збільшити весь розмір пенсії.

"Частина громадян із найменшими пенсіями, за фактом, "випадає" з кола тих осіб, які відчували на собі результат індексації у попередні роки. Колеги розповідали, що раніше було дуже багато образ на уряд, коли людям із такими низькими пенсіями внаслідок індексації виплати підвищували на 2-5 грн. Багато хто і в Мінсоц звертався", — повідомила Марчак.

Чинна формула індексації працює так, що за умови економічного зростання знижує реальну купівельну спроможність пенсій, а під час кризи, навпаки, підвищує розмір швидше, ніж зростає інфляція чи рівень зарплат.

Реформа пенсійної системи

Також пояснила, що в довгостроковій перспективі відбувається зростання економіки. І під час цього процесу внаслідок чинної формули індексації пенсії неминуче знецінюються. Влада усвідомлює це, тому для компенсації такого знецінення з роками запровадили багато додаткових надбавок, доплат та натяжок. Тепер їх близько 160-ти.

Згідно з дослідженням європейської практики, фахівці вивчили різні пенсійні моделі. І модель, яку планує запровадити влада за розрахунками дозволить уникнути необхідності застосовувати всі вищеперелічені натяжки та надбавки.

"Це не наше ноу-хау, це модель, яку використовують багато європейських країн: Німеччина, Австрія, Литва, Кіпр і т.д. Я поки що не можу сказати про деталі. Коли ми фіналізуємо розрахунки, знайдемо відповіді на всі питання, що виникають у процесі дизайну реформи, я обов'язково розповім про це. Але хочу, щоб усі розуміли, що ми бачимо проблеми та готуємо системні рішення", — додала Дар'я Марчак.

Індексація пенсій у березні

Як влада і обіцяла, попри повномасштабну війну, у березні виконала соціальні зобов'язання, провівши індексацію пенсій відповідно до рівня інфляції в країні.

У середньому виплати збільшилися на 8%, хоч раніше анонсувалося 13-відсоткове підвищення. Проте реальні суми підвищень були навіть нижчі за цей відсоток, адже зросла не вся сума пенсії, а заробітна плата, яку брали до формули розрахунку. Тобто українці отримали після перерахунку різні суми підвищень.

Мінімальні доплати становили 100 грн, а максимальні — 1,5 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що деякі українці мають право вийти на пенсію достроково. В українському законодавстві є перелік осіб, які мають право на призначення дострокової пенсії за віком.

Ми також писали про те, що в Україні деякі категорії громадян можуть оформити пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку. Зробити це можуть люди, з якими трудовий договір було розірвано з ініціативи роботодавця через виявлення невідповідності працівника на посаді за станом здоров'я.