Индексация пенсий в Украине — кто получил от государства мизер

Пожилая женщина. Фото: Unsplush

В Украине с 1 марта 2024 года была проведена масштабная индексация пенсий в среднем на восемь процентов, охватившая более 10 млн граждан. Однако повышение почувствовали не все.

Соответствующую ситуацию прокомментировала заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

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Что не так с индексацией пенсий

Представительница Минсоцполитики пояснила, что по действующим правилам индексируется "голый" размер пенсии, рассчитанный по определенной формуле. Однако очень многие категории граждан имеют разные доплаты и надбавки. Поэтому по соответствующей формуле, у них очень низкие пенсии.

"Но они получат не пенсию, которую им посчитали по формуле, а пенсию, размер которой им гарантирован правительством (с учетом надбавок)", — рассказала она.

Когда таким гражданам повышают только "формульную" часть пенсии, которая порой составляет менее половины общего размера, другие "натяжки" просто поглощают соответствующее повышение. Поэтому в итоге человек получает ту же сумму, что и была до индексации.

Она отметила, что в Министерстве долго работали, чтобы понять, как лицам с наименьшими пенсиями повысить размер выплат, поэтому было решено увеличить весь размер пенсии.

"Часть граждан с наименьшими пенсиями, по факту, "выпадает" из круга тех лиц, которые чувствовали на себе результат индексации в предыдущие годы. Коллеги рассказывали, что раньше было очень много обид на правительство, когда людям с такими низкими пенсиями в результате индексации выплаты повышали на 2-5 грн. Многие и в Минсоц обращались", — сообщила Марчак.

Действующая формула индексации работает так, что при экономическом росте снижает реальную покупательную способность пенсий, а во время кризиса, наоборот, повышает размер быстрее, чем растет инфляция или уровень зарплат.

Реформа пенсионной системы

Также пояснила, что в долгосрочной перспективе происходит рост экономики. И во время этого процесса в результате действующей формулы индексации пенсии неизбежно обесцениваются. Власти отдают себе в этом отчет, поэтому для компенсации такого обесценения с годами ввели много дополнительных надбавок, доплат и натяжек. Теперь их около 160-ти.

Согласно исследованию европейской практики, специалисты изучили разные пенсионные модели. И модель, которую планирует ввести власть по расчетам, позволит избежать необходимости применять все вышеперечисленные натяжки и надбавки.

"Это не наше ноу-хау, это модель, которую используют многие европейские страны: Германия, Австрия, Литва, Кипр и т.д. Я пока не могу сказать о деталях. Когда мы финализуем расчеты, найдем ответы на все вопросы, что возникают в процессе дизайна реформы, я обязательно расскажу об этом. Но хочу, чтобы все понимали, что мы видим проблемы и готовим системные решения", — добавила Дарья Марчак.

Индексация пенсий в марте

Как власти и обещали, несмотря на полномасштабную войну, в марте выполнили социальные обязательства, проведя индексацию пенсий в соответствии с уровнем инфляции в стране.

В среднем выплаты увеличились на 8%, хотя раньше анонсировалось 13-процентное повышение. Однако реальные суммы повышений были даже ниже этого процента, ведь выросла не вся сумма пенсии, а заработная плата, которую брали в формулу расчета. То есть украинцы получили после пересчета разные суммы повышений.

Минимальные доплаты составили 100 грн, а максимальные — 1,5 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что некоторые украинцы имеют право выйти на пенсию досрочно. В украинском законодательстве есть перечень лиц, имеющих право на назначение досрочной пенсии по возрасту.

Мы также писали, что в Украине некоторые категории граждан могут оформить пенсию за полтора года до достижения пенсионного возраста. Сделать это могут люди, с которыми трудовой договор был разорван по инициативе работодателя из-за выявления несоответствия работника в должности по состоянию здоровья.