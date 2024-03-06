Пенсія після індексації — хто отримує на 800 грн більше

Жінка пенсійного віку. Фото: Unsplush

З 1 березня цього року в Україні провели індексацію та перерахунок пенсій у зв’язку зі зміною соціальних стандартів. Відомо, як змінились виплати у деяких регіонах.

Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Які суми підвищень після перерахунку

Як зазначають представники ПФУ, зокрема у Вінницькій області обидва перерахунки провели автоматично. Після чого середній розмір пенсії зріс до 4,89 тис. грн, що на понад 460 грн, або на 10,5% більше проти минулого року. Зокрема, середній розмір пенсії підвищився:

для цивільних пенсіонерів проти 2023 року на 363 грн або 8,62%, до 4,4 тис. грн;

для пенсіонерів силових структур — на 1637 грн або 14,81%, до 12,687 тис. грн.

Щодо перерахунку пенсійних виплат, то у зв’язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму середній розмір виплат зріс на 101 грн.

Суми пенсій після індексації

Найбільше громадян (82%) в регіоні отримали підвищення в результаті індексації від 100 до 500 грн. Також від 500 до 1 тис. грн — 5%, до 100 грн одержали лише 6% осіб. При цьому 1% пенсіонерів — більше 1 тис. грн.

Розмір підвищення в результаті індексації не міг бути меншим за 100 грн та більшим за 1,5 тис. грн в межах максимального розміру пенсії — 23,6 тис. грн. У середньому суми підвищень після індексації були такі:

громадянам, пенсії яких були призначені у 2021-23 роках, надали підвищення в розмірі 100 грн;

середній розмір підвищення для цивільних осіб становив 274 грн;

пенсіонери силових структур у середньому після індексації отримали більше на 784 грн;

підвищення за спецзаконами для держслужбовців та науковців у середньому становило 640 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 квітня 2024 року вдруге підвищать мінімальну заробітну плату, яка вплине на розмір деяких соціальних виплат, зокрема пенсій. Очікується, що зарплата зросте на 900 грн.

Також ми писали, що в українському уряді розповіли, чи є загрози для виплат пенсій та заробітної плати у 2024 році. До цього лунали заяви про можливі затримки через проблеми з фінансуванням з боку країн-партнерів.