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Компенсація за купівлю сільгосптехніки — як подати заявку

8 березня 2024 19:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
У Мінекономіки розповіли, як отримати компенсацію за купівлю сільгосптехніки
Трактори на виставці. Фото: Agritechnica
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні стартувала програма 25% компенсації вартості сільгосптехніки вітчизняного виробника. Відомо, як подати заявку на отримання виплат.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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Як отримати компенсацію

За словами очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко, запровадження компенсації 25% вартості української сільгосптехніки, яку купують наші аграрії, — лише одна з програм такої підтримки.

"Підтримка національного виробника, стимулювання попиту на продукцію й товари, зроблені в Україні, — основа нашої державної політики. Запровадження програми компенсації 25% вартості української сільгосптехніки, яку купують наші аграрії, - лише одна з програм такої підтримки. Надалі плануємо розширити дію програми на інші види техніки вітчизняного виробництва", — зазначила міністерка.

Для того, щоб отримати компенсацію, потрібно:

  • вибрати постачальника;
  • придбати техніку вітчизняного виробництва;
  • подати заявку на компенсацію до уповноваженого банку та підтвердні документи;
  • отримати компенсацію на банківський рахунок.
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Джерело: Мінекономіки

У відомстві також зазначили, що перелік постачальників агротехніки, вартість якої може бути частково компенсована за умовами програми, почне формуватись після вступу в дію рішення Уряду та буде оприлюднений на офіційному порталі Міністерства економіки України. 

Що ще треба знати

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив порядок використання коштів на часткову компенсацію аграріям, які купують українську сільгосптехніку. На це у 2024 році виділяють 1 млрд гривень.

Ми також повідомляли про те, що на тлі посилення мобілізації в Україні аграрні підприємства стикаються з гострою нестачею робочої сили, що особливо помітно в період інтенсивних сільськогосподарських робіт. Проблема нестачі робітників стосується багатьох аспектів сільського господарства, включаючи розведення тварин та свинарство, змушуючи фермерів шукати нестандартні рішення для підтримки рівня виробництва.

Мінекономіки
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Юлія Свириденко
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сільгосптехніка

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