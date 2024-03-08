Кабмін затвердив програму часткової компенсації аграріям, які купують українську сільгосптехніку

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Кабінет міністрів України затвердив порядок використання коштів на часткову компенсацію аграріям, які купують українську сільгосптехніку. На це у 2024 році виділяють 1 млрд гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

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За словами прем'єра, Україна буде компенсувати аграріям 25% від вартості техніки вітчизняного виробництва.

За оцінкою Міністерства економіки України, ця програма збільшить частку української сільгосптехніки на внутрішньому ринку у два рази. Імпорт зменшиться приблизно на 10%, а 4,5 тисячі виробників здійснять переоснащення. Також, завдяки зазначеним компенсаціям, додатково буде створено близько тисячі робочих місць.

"Це частина економічної стратегії "Зроблено в Україні", коли ми підтримуємо своїх виробників", — додав Денис Шмигаль.

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Що ще треба знати

Нагадаємо, на тлі посилення мобілізації в Україні аграрні підприємства стикаються з гострою нестачею робочої сили, що особливо помітно в період інтенсивних сільськогосподарських робіт. Проблема нестачі робітників стосується багатьох аспектів сільського господарства, включаючи розведення тварин та свинарство, змушуючи фермерів шукати нестандартні рішення для підтримки рівня виробництва.

Ми також писали про те, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна має намір збільшити експортні можливості дунайських портів. Наразі загальний обсяг вантажів, що обробляються в портах Дунаю, за даними українського прем'єра, становить 3,3 мільйона тонн на місяць.