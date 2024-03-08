В Минэкономики рассказали, как получить компенсацию за покупку сельхозтехники

Компенсация за покупку сельхозтехники — как подать заявку
На Украине стартовала программа 25% компенсации стоимости сельхозтехники отечественного производителя. Известно, как подать заявку на получение выплат.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
Как получить компенсацию
По словам главы Минэкономики Юлии Свириденко, введение компенсации 25% стоимости украинской сельхозтехники, которую покупают наши аграрии, только одна из программ такой поддержки.
"Поддержка национального производителя, стимулирование спроса на продукцию и товары, произведенные в Украине, — основа нашей государственной политики. Введение программы компенсации 25% стоимости украинской сельхозтехники, которую покупают наши аграрии, - только одна из программ такой поддержки. В дальнейшем планируем расширить действие программы на другие виды техники отечественного производства", — отметила министер.
Для того чтобы получить компенсацию, нужно:
- выбрать поставщика;
- приобрести технику отечественного производства;
- подать заявку на компенсацию в уполномоченный банк и подтверждающие документы;
- получить компенсацию на банковский счёт.
В ведомстве также отметили, что список поставщиков агротехники, стоимость которой может быть частично компенсирована по условиям программы, начнет формироваться после вступления в действие решения Правительства и будет обнародован на официальном портале Министерства экономики Украины.
Что еще нужно знать
Напомним, Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств на частичную компенсацию аграриям, покупающим украинскую сельхозтехнику. На это в 2024 году выделяют 1 млрд. гривен.
Мы также сообщали о том, что на фоне усиления мобилизации в Украине аграрные предприятия сталкиваются с острой нехваткой рабочей силы, что особенно заметно в период интенсивных сельскохозяйственных работ. Проблема нехватки рабочих касается многих аспектов сельского хозяйства, включая разведение животных и свиноводство, заставляя фермеров искать нестандартные решения для поддержания уровня производства.
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