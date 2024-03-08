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Компенсация за покупку сельхозтехники — как подать заявку

8 марта 2024 19:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В Минэкономики рассказали, как получить компенсацию за покупку сельхозтехники
Тракторы на выставке. Фото: Agritechnica
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

На Украине стартовала программа 25% компенсации стоимости сельхозтехники отечественного производителя. Известно, как подать заявку на получение выплат.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

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Как получить компенсацию

По словам главы Минэкономики Юлии Свириденко, введение компенсации 25% стоимости украинской сельхозтехники, которую покупают наши аграрии, только одна из программ такой поддержки.

"Поддержка национального производителя, стимулирование спроса на продукцию и товары, произведенные в Украине, — основа нашей государственной политики. Введение программы компенсации 25% стоимости украинской сельхозтехники, которую покупают наши аграрии, - только одна из программ такой поддержки. В дальнейшем планируем расширить действие программы на другие виды техники отечественного производства", — отметила министер.

Для того чтобы получить компенсацию, нужно:

  • выбрать поставщика;
  • приобрести технику отечественного производства;
  • подать заявку на компенсацию в уполномоченный банк и подтверждающие документы;
  • получить компенсацию на банковский счёт.
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Источник: Минэкономики

В ведомстве также отметили, что список поставщиков агротехники, стоимость которой может быть частично компенсирована по условиям программы, начнет формироваться после вступления в действие решения Правительства и будет обнародован на официальном портале Министерства экономики Украины.

Что еще нужно знать

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств на частичную компенсацию аграриям, покупающим украинскую сельхозтехнику. На это в 2024 году выделяют 1 млрд. гривен.

Мы также сообщали о том, что на фоне усиления мобилизации в Украине аграрные предприятия сталкиваются с острой нехваткой рабочей силы, что особенно заметно в период интенсивных сельскохозяйственных работ. Проблема нехватки рабочих касается многих аспектов сельского хозяйства, включая разведение животных и свиноводство, заставляя фермеров искать нестандартные решения для поддержания уровня производства.

Минэкономики
выплаты
сельское хозяйство
деньги
компенсация
фермеры
Юлия Свириденко
аграрии
сельхозтехника

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