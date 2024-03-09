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Комуналка в Україні сильно здорожчала — на які послуги найбільше зросли тарифи

9 березня 2024 12:29
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Ірина Шпак
редактор
Тарифи на комуналку в Україні відчутно зросли — за яку послугу треба платити більше
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні зросли ціни на комунальні послуги. Упродовж року, з лютого 2023 року до лютого 2024 року, тарифи зросли в середньому на 12,7%. Найбільше зросли ціни на електроенергію — на 69,7%, тоді як вартість водопостачання зменшилася на 0,8%.

Про загальне зростання тарифів повідомили у Державній службі статистики України.

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Як зросли тарифи на комуналку

За даними Держстату, крім електроенергії, також здорожчали ціни на наступні послуги:

  • прибирання сміття — на 4,5%;
  • послуги з управління багатоквартирними будинками — 4,2%;
  • утримання та ремонт житла — 3%.
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Джерело: Держстат

На що ціни не змінились

Вартість деяких послуг не змінилася. Йдеться про:

  • природний газ;
  • гарячу воду та опалення.

На які послуги тарифи знизились

На дві послуги ціни стали нижчими. А саме:

  • водопостачання здешевшало на 0,8%;
  • каналізація — на 0,5%.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні на час воєнного стану тариф на природний газ зафіксовано на рівні 7,96 гривні за кубометр, однак у найближчому майбутньому ціни можуть змінитися у бік підвищення. Водночас дехто зі споживачів може мати невелику знижку, а дехто — взагалі не платити.

Ми також повідомляли про те, що в Україні наразі гостро стоїть питання підвищення тарифів. І хоч офіційно Міненерго спростовує цю інформацію, деякі фахівці продовжують порушувати цю тему й наголошують на її важливості. 

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