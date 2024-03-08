Ціни на газ — як може подорожчати та хто отримає знижку

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні на час воєнного стану тариф на природний газ зафіксовано на рівні 7,96 гривні за кубометр, однак у найближчому майбутньому ціни можуть змінитися у бік підвищення. Водночас дехто зі споживачів може мати невелику знижку, а дехто — взагалі не платити.

Про ціни йдеться у прогнозі голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка.

Читайте також:

Як можуть змінитися тарифи на газ

Експерт вважає, що вартість блакитного палива для населення може зрости на 1 чи 1,5 гривні від чинного тарифу. Тобто за один кубічний метр доведеться віддавати по 9 чи 9,5 гривні.

"Розглядали підвищення тарифу на газ. Вивчається питання зростання десь на 1-1,5 грн", — йдеться у повідомленні.

Поки що діє мораторій. Він не дозволяє підвищувати тарифи на газ для населення. Проте, після скасування, можна очікувати на більші суми у платіжках.

Хто отримає знижку на блакитне паливо

Клієнти Нафтогазу можуть отримати знижку та заощадити на оплаті рахунків за блакитне паливо. Головна умова для її отримання — своєчасно платити до 15 числа кожного місяця. Проводити платежі потрібно онлайн — через сервіси компанії.

Розмір знижки — лише 1%. Це дозволить трохи заощадити тим, хто споживає мінімум газу, але якщо сім'я використовує кілька сотень кубів щомісяця, як приклад, у холодний період, коли потрібно опалювати будинок, то знижка буде відчутною.

Кому дозволяється не платити за газ

Також деякі споживачі можуть взагалі не платити за газ. Йдеться про тих, хто зовсім не проживає в оселі, а переїхав в інше місце. Для цього рекомендують передавати щомісяця фактичні, незмінні показники лічильника. Це можна робити дистанційно, зокрема через такі сервіси компанії:

у Viber або Telegram;

в особистому кабінеті на сайті;

за спрощеною процедурою на сайті компанії.

Ще можна відправити письмову заяву оператору, вказавши про факт тимчасового непроживання.

У Нафтогазі пояснили, що споживачі, які через війну не проживають у будинку чи квартирі, можуть надалі регулярно отримувати комунальні платіжки з нарахуваннями за газ.

Так відбуваються з тієї причини, що газопостачальники не знають, чи проживає хтось у будинку. Якщо громадяни не передають дані лічильників, то відбувається нарахування обсягів за середньомісячним споживанням за попередні періоди. Тому важливо передавати незмінні значення приладу обліку.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики розглядає можливість внесення змін до порядку призначення житлових субсидій. Одна з пропозицій стосується осіб, які мають заборгованість за оплату комунальних послуг.

Ми також писали про те, що із січня 2024 року в Україні відновили нарахування штрафів і пені за несплату житлово-комунальних послуг, а також можливість відключення водопостачання, газу та електроенергії споживачам із боргами. У деяких випадках українці можуть скасувати стягнення заборгованості через судовий розгляд.