Тарифы на коммуналку в Украине ощутимо выросли — за какую услугу нужно платить больше

Коммуналка в Украине сильно подорожала — на какие услуги больше всего выросли тарифы
В Украине выросли цены на коммунальные услуги. За год, с февраля 2023 года по февраль 2024 года, тарифы выросли в среднем на 12,7%. Больше всего выросли цены на электроэнергию — на 69,7%, в то время как стоимость водоснабжения уменьшилась на 0,8%.
Об общем росте тарифов сообщили в Государственной службе статистики Украины.
Как выросли тарифы на коммуналку
По данным Госстата, кроме электроэнергии также подорожали цены на следующие услуги:
- уборка мусора — на 4,5%;
- услуги по управлению многоквартирными домами — 4,2%;
- содержание и ремонт жилья — 3%.
На что цены не изменились
Стоимость некоторых услуг не изменилась. Речь идет о:
- природный газ;
- горячую воду и отопление.
На какие услуги тарифы снизились
На две услуги цены стали ниже. А именно:
- водоснабжение подешевело на 0,8%;
- канализация — на 0,5%.
Что еще нужно знать
Напомним, в Украине на время военного положения тариф на природный газ зафиксирован на уровне 7,96 гривны за кубометр, однако в ближайшем будущем цены могут измениться в сторону повышения. В то же время некоторые из потребителей могут иметь небольшую скидку, а некоторые вообще не платить.
Мы также сообщали о том, что в Украине остро стоит вопрос повышения тарифов. И хотя официально Минэнерго опровергает эту информацию, некоторые специалисты продолжают поднимать эту тему и подчеркивают ее важность.
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