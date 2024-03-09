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Коммуналка в Украине сильно подорожала — на какие услуги больше всего выросли тарифы

9 марта 2024 12:29
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Тарифы на коммуналку в Украине ощутимо выросли — за какую услугу нужно платить больше
Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Украине выросли цены на коммунальные услуги. За год, с февраля 2023 года по февраль 2024 года, тарифы выросли в среднем на 12,7%. Больше всего выросли цены на электроэнергию — на 69,7%, в то время как стоимость водоснабжения уменьшилась на 0,8%.

Об общем росте тарифов сообщили в Государственной службе статистики Украины.

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Как выросли тарифы на коммуналку

По данным Госстата, кроме электроэнергии также подорожали цены на следующие услуги:

  • уборка мусора — на 4,5%;
  • услуги по управлению многоквартирными домами — 4,2%;
  • содержание и ремонт жилья — 3%.
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Источник: Госстат

На что цены не изменились

Стоимость некоторых услуг не изменилась. Речь идет о:

  • природный газ;
  • горячую воду и отопление.

На какие услуги тарифы снизились

На две услуги цены стали ниже. А именно:

  • водоснабжение подешевело на 0,8%;
  • канализация — на 0,5%.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине на время военного положения тариф на природный газ зафиксирован на уровне 7,96 гривны за кубометр, однако в ближайшем будущем цены могут измениться в сторону повышения. В то же время некоторые из потребителей могут иметь небольшую скидку, а некоторые вообще не платить.

Мы также сообщали о том, что в Украине остро стоит вопрос повышения тарифов. И хотя официально Минэнерго опровергает эту информацию, некоторые специалисты продолжают поднимать эту тему и подчеркивают ее важность.

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