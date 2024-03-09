Тарифы на коммуналку в Украине ощутимо выросли — за какую услугу нужно платить больше

Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине выросли цены на коммунальные услуги. За год, с февраля 2023 года по февраль 2024 года, тарифы выросли в среднем на 12,7%. Больше всего выросли цены на электроэнергию — на 69,7%, в то время как стоимость водоснабжения уменьшилась на 0,8%.

Об общем росте тарифов сообщили в Государственной службе статистики Украины.

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По данным Госстата, кроме электроэнергии также подорожали цены на следующие услуги:

уборка мусора — на 4,5%;

услуги по управлению многоквартирными домами — 4,2%;

содержание и ремонт жилья — 3%.

Источник: Госстат

На что цены не изменились

Стоимость некоторых услуг не изменилась. Речь идет о:

природный газ;

горячую воду и отопление.

На какие услуги тарифы снизились

На две услуги цены стали ниже. А именно:

водоснабжение подешевело на 0,8%;

канализация — на 0,5%.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине на время военного положения тариф на природный газ зафиксирован на уровне 7,96 гривны за кубометр, однако в ближайшем будущем цены могут измениться в сторону повышения. В то же время некоторые из потребителей могут иметь небольшую скидку, а некоторые вообще не платить.

Мы также сообщали о том, что в Украине остро стоит вопрос повышения тарифов. И хотя официально Минэнерго опровергает эту информацию, некоторые специалисты продолжают поднимать эту тему и подчеркивают ее важность.