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Криптогаманець MetaMask планує випуск криптокартки

13 березня 2024 15:32
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
MetaMask почав тестування платіжної карти Mastercard від Baanx
Монета в руках. Фото: thegrocer.co.uk
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Некастодіальний криптогаманець MetaMask почав тестування платіжної ончейн-карти Mastercard, яку випустила компанія Baanx. Це може стати новаторським проектом в області цифрових активів.

Про це повідомляє CoinDesk.

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Цей продукт стане першим у своєму роді децентралізованим платіжним рішенням для Web3. Користувачі отримають можливість здійснювати покупки щодня в будь-якому місці, де приймаються картки, використовуючи криптовалюту. Представник компанії Mastercard у своєму коментарі для видання зазначив, що компанія впроваджує низку інноваційних проєктів у галузі цифрових активів.

Водночас конкурент Mastercard Visa на початку минулого року був змушений відкласти свої плани щодо інтеграції криптовалют через серію банкрутств у галузі. Проте у квітні того ж року компанія оголосила про запуск програми залучення розробників для проєктів у сфері цифрових активів. У вересні Visa запустила пілотний проєкт, в рамках якого стейблкоїн USDC використовується у мережі Solana серед торгових партнерів. 

Скільки зараз коштує найпопулярніша криптовалюта

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 13 березня виглядає так:

  • Bitcoin (BTC) – 72,877 тисячі доларів за монету;
  • Ethereum (ETH) – 4,009 тисячі доларів за монету.
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Вартість біткоїна станом на 13 березня. Джерело: WhiteBIT

Що ще треба знати

Нагадаємо, найпопулярніша криптовалюта Bitcoin (BTC) може невдовзі зрости до 100 тисяч доларів. Експерти криптовалютної індустрії стверджують, що для цього є серйозні передумови.

Ми також повідомляли про те, чому дорожчає криптовалюта та чого чекати у березні. Цього року ціна біткоїна в середньому зросла на 50%, причому основна частина цього зростання відбулася за останні кілька тижнів.

Mastercard
криптовалюта
гроші
банківські карти
біткоїн

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