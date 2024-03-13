MetaMask начал тестирование платежной карты Mastercard от Baanx

Монета в руках. Фото: thegrocer.co.uk

Некастодиальный криптокошелек MetaMask начал тестирование платежной ончейн-карты Mastercard, выпущенной компанией Baanx. Это может стать новаторским проектом в области цифровых активов.

Об этом сообщает CoinDesk.

Читайте также:

Этот продукт станет первым в своем роде децентрализованным платежным решением для Web3. Пользователи получат возможность совершать покупки ежедневно в любом месте, где принимаются карты, используя криптовалюту. Представитель компании Mastercard в своем комментарии отметил, что компания внедряет ряд инновационных проектов в области цифровых активов.

В то же время конкурент Mastercard Visa в начале прошлого года был вынужден отложить свои планы по интеграции криптовалют из-за серии банкротств в отрасли. Однако в апреле того же года компания объявила о запуске программы привлечения разработчиков для проектов в области цифровых активов. В сентябре Visa запустила пилотный проект, в рамках которого стэйблкоин USDC используется в сети Solana среди торговых партнеров.

Сколько сейчас стоит самая популярная криптовалюта

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 13 марта выглядит следующим образом:

Bitcoin (BTC) — 72,877 тысячи долларов за монету;

Ethereum (ETH) — 4,009 тысячи долларов за монету.

Стоимость биткоина по состоянию на 13 марта. Источник: WhiteBIT

Что еще нужно знать

Напомним, самая популярная криптовалюта Bitcoin (BTC) может вскоре вырасти до 100 тысяч долларов. Эксперты криптовалютной индустрии утверждают, что для этого есть серьезные предпосылки.

Мы также сообщали, почему дорожает криптовалюта и чего ждать в марте. В этом году цена биткоина в среднем выросла на 50%, причем основная часть этого роста произошла за последние несколько недель.