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Курс біткоїна б'є нові рекорди та продовжує зростати — скільки зараз коштує криптовалюта

4 березня 2024 17:49
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Вартість Bitcoin сягнула дворічного максимуму та перевищила 65 000 доларів
Біткоїн та евро. Фото: Freepik.
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Курс біткоїна у понеділок, 4 березня, досяг свого найвищого рівня за останні два роки, перевищивши позначку $66 тисяч. Це новий пік для найпопулярнішої криптовалюти з листопада 2021 року. 

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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У понеділок, 4 лютого, курс біткоїна зростав до $66 480. Після цього він трохи впав і наразі дорівнює $66 211. До свого історичного максимуму біткоїну залишилось трохи більше двох тисяч доларів. 10 листопада 2021 року курс цієї криптовалюти становив $68 672.

Курс біткоїна станом на 4 березня
Курс біткоїна відносно долара США станом на 4 березня. Фото: Google 

Чому зростає курс біткоїна

Як повідомляють Reuters, основний приріст біткоїну припав на останні кілька тижнів, коли помітно зріс обсяг торгів біткоїн-фондами, зареєстрованими США. У січні Комісія з цінних паперів і бірж США схвалила перші в країні біржові фонди (ETF) на біткоїн, дозволивши найбільшим інвесторам легально купувати криптовалюту.

"У світі, де Nasdaq досягає нових рекордних максимумів, криптовалюта показуватиме хороші результати, оскільки біткоїн залишається високоволатильним технологічним показником і термометром ліквідності", — підкреслив трейдер Spectra Markets Брент Доннеллі.

Нагадаємо, ми писали, що у лютому інфляція в єврозоні знизилася з 2,8% до 2,6%, продовжуючи тренд зниження з жовтня 2022 року, коли рівень цін досяг піка у майже 11%. Це уповільнення відбулося на тлі зменшення цін на пальне, що підтвердило тенденцію останніх місяців.

Також ми розповідали, що понад 70 посадових осіб задекларували крипту в Одесі та області за 2022 рік. Це найвищий показник кількості декларацій криптовалюти в країні.

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