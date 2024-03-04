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Курс биткоина бьет новые рекорды и продолжает расти — сколько сейчас стоит криптовалюта

4 марта 2024 17:49
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Стоимость Bitcoin достигла двухлетнего максимума и превысила 65 000 долларов.
Биткоин и евро. Фото: Freepik.
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Курс биткоина в понедельник, 4 марта, достиг своего наивысшего уровня за последние два года, превысив отметку в $66 тысяч. Это новый пик для самой популярной криптовалюты с ноября 2021 года.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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В понедельник, 4 февраля, курс биткоина выростал до $66 480. После этого он немного упал и сейчас равен $66 136. До своего исторического максимума биткоину осталось чуть больше двух тысяч долларов. 10 ноября 2021 года курс этой криптовалюты составлял $68 672.

Курс биткоина по состоянию на 4 марта
Курс биткоина по отношению к доллару США по состоянию на 4 марта. Фото: Google

Почему растет курс биткоина

Как сообщают Reuters, основной прирост биткоина пришелся на последние несколько недель, когда заметно вырос объем торгов биткоин-фондами, зарегистрированными США. В январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первые в стране биржевые фонды (ETF) на биткоин, позволив крупнейшим инвесторам легально покупать криптовалюту.

"В мире, где Nasdaq достигает новых рекордных максимумов, криптовалюта будет показывать хорошие результаты, поскольку биткоин остается высоковолатильным технологическим показателем и термометром ликвидности", — подчеркнул трейдер Spectra Markets Брент Доннелли.

Напомним, мы писали, что в феврале инфляция в еврозоне снизилась с 2,8% до 2,6%, продолжая тренд снижения с октября 2022 года, когда уровень цен достиг пика почти в 11%. Это замедление произошло на фоне снижения цен на топливо, что подтвердило тенденцию последних месяцев.

Также мы рассказывали, что более 70 должностных лиц задекларировали крипту в Одессе и области за 2022 год. Это самый высокий показатель количества деклараций криптовалюты в стране.

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