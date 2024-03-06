Долар в Україні подорожчає до 40 грн — коли зміниться курс

Американська валюта. Фото: Unsplush

В Україні на валютному ринку протягом року продовжаться коливання курсу долара. При цьому вартість американської валюти неминуче зросте на кілька гривень до кінця 2024 року.

Про це йдеться у прогнозі на поточний рік економічного експерта Дениса Безлюдька.

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Як може змінитися курс долара

Експерт зауважив, що Кабінет міністрів очікує, що курс долара до кінця року може становити 41 грн. Проте таке знецінення національної валюти буде можливе за песимістичного прогнозу. Він припускає, що негативний урядовий прогноз не справдиться і до кінця року ситуація погіршиться незначно.

"У Кабміні очікують близько 41 грн на кінець року. Але вони завжди помиляються на гірший бік — у них робота бути песимістами і готуватися до гірших сценаріїв. Як правило, показники на кінець року кращі. Середньорічний курс десь на гривню відрізняється від торішнього", — заявив Безлюдько.

За прогнозом експерта, курс долара до кінця цього року додасть кілька гривень і досягне позначки у 40 грн. Водночас є варіант того, що він може відкотитись також у бік зменшення.

За його словами, на зміцнення гривні може вплинути багато факторів. Зокрема, повернення валютної виручки, над чим зараз працює Національний банк.

Торік середньорічний курс американської валюти становив 36,3 грн, а за підсумками 2024 року дорівнюватиме 37,5 грн.

Джерело: НБУ

Який зараз курс долара в Україні

6 березня курс долара на українському готівковому ринку подорожчав. У покупці коштує 38,25 грн, у продажу — 38,65 грн.

Національний банк України (НБУ) також встановив офіційний курс долара на вищому рівні сьогодні — 38,39 грн (+0,08).

Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, за прогнозами банкірів, на валютному ринку щоденно будуть відбуватися курсові зміни, які за великим рахунком не нестимуть стратегічної загрози різкого та неочікуваного знецінення чи зміцнення гривні: на міжбанку щоденні зміни не перевищуватимуть 0,2 грн, а на готівковому ринку очікуються в межах 0,3-0,5 грн.

Додамо, в Україні спостерігається розповсюдження фальшивих купюр доларів. Для цього шахраї створюють підпільні пункти обміну "валюти" або продають її в Інтернеті.