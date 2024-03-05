Курс валют на 6 березня — банки накручують ціни на долар

В Україні нацвалюта знову девальвує — як змінився курс
Курс долара в українських банках продовжує підвищуватися у вартості. За рішенням Національного банку України (НБУ), на середу, 6 березня, офіційно американська валюта також встановлена на вищому рівні.
Такі дані оприлюднені на сайті Нацбанку та моніторингових сайтах.
Курс долара, євро та злотого
За інформацією НБУ, встановлено такі офіційні курси іноземних валют:
- долар — 38,39 грн (+0,08);
- євро — 41,64 грн (+0,10);
- злотий — 9,63 грн (+0,02).
Курс валют у банках
За інформацією сайту Kurs, долар продовжує зростати в ціні на готівковому ринку. У купівлі підвищився до 38,19 грн (+0,07), у продажу — до 38,69 грн (+0,04). Євро у купівлі коштує 41,32 грн (+0,12), у продажу — 42,10 грн (+0,11).
У ПриватБанку курс долара у купівлі коштує 38,00 грн (0,00), у продажу — 38,60 грн (0,00). У Райффайзен Банку долар коштує у купівлі 38,10 грн (0,00), у продажу — 38,60 грн (+0,03). В Ощадбанку долар купують за 38,35 грн (+0,20), у продажу — 38,85 грн (+0,15).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За даними порталу Minfin, в обмінниках долар другий день не змінюється у ціні. Долар коштує у купівлі 38,50 грн (0,00), у продажу — 38,60 грн (0,00). Євровалюта у купівлі — 41,89 грн (+0,05), під час продажу — 42,05 грн (+0,06).
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Нагадаємо, у Національному банку розповіли про рівень обігу фальшивих грошей в країні та які банкноти найчастіше підробляють. За підрахунками, на один мільйон справжніх купюр припадає 2,1 фальшивих.
Також повідомлялося, що громадяни України скоротили купівлю валюти у фінустановах у лютому поточного року. Купили у комерційних банків готівкової та безготівкової валюти на понад 2,2 млрд доларів.
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