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В Україні нацвалюта знову девальвує — як змінився курс

5 березня 2024 22:00
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 6 березня — банки накручують ціни на долар
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара в українських банках продовжує підвищуватися у вартості. За рішенням Національного банку України (НБУ), на середу, 6 березня, офіційно американська валюта також встановлена на вищому рівні.

Такі дані оприлюднені на сайті Нацбанку та моніторингових сайтах.

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За інформацією НБУ, встановлено такі офіційні курси іноземних валют:

  • долар — 38,39 грн (+0,08);
  • євро — 41,64 грн (+0,10);
  • злотий — 9,63 грн (+0,02).

Курс валют у банках

За інформацією сайту Kurs, долар продовжує зростати в ціні на готівковому ринку. У купівлі підвищився до 38,19 грн (+0,07), у продажу — до 38,69 грн (+0,04). Євро у купівлі коштує 41,32 грн (+0,12), у продажу — 42,10 грн (+0,11).

У ПриватБанку курс долара у купівлі коштує 38,00 грн (0,00), у продажу — 38,60 грн (0,00). У Райффайзен Банку долар коштує у купівлі 38,10 грн (0,00), у продажу — 38,60 грн (+0,03). В Ощадбанку долар купують за 38,35 грн (+0,20), у продажу — 38,85 грн (+0,15).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінниках долар другий день не змінюється у ціні. Долар коштує у купівлі 38,50 грн (0,00), у продажу — 38,60 грн (0,00). Євровалюта у купівлі — 41,89 грн (+0,05), під час продажу — 42,05 грн (+0,06).

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Нагадаємо, у Національному банку розповіли про рівень обігу фальшивих грошей в країні та які банкноти найчастіше підробляють. За підрахунками, на один мільйон справжніх купюр припадає 2,1 фальшивих.

Також повідомлялося, що громадяни України скоротили купівлю валюти у фінустановах у лютому поточного року. Купили у комерційних банків готівкової та безготівкової валюти на понад 2,2 млрд доларів.

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