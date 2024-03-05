Курс валют на 6 березня — банки накручують ціни на долар

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара в українських банках продовжує підвищуватися у вартості. За рішенням Національного банку України (НБУ), на середу, 6 березня, офіційно американська валюта також встановлена на вищому рівні.

Такі дані оприлюднені на сайті Нацбанку та моніторингових сайтах.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

За інформацією НБУ, встановлено такі офіційні курси іноземних валют:

долар — 38,39 грн (+0,08);

євро — 41,64 грн (+0,10);

злотий — 9,63 грн (+0,02).

Курс валют у банках

За інформацією сайту Kurs, долар продовжує зростати в ціні на готівковому ринку. У купівлі підвищився до 38,19 грн (+0,07), у продажу — до 38,69 грн (+0,04). Євро у купівлі коштує 41,32 грн (+0,12), у продажу — 42,10 грн (+0,11).

У ПриватБанку курс долара у купівлі коштує 38,00 грн (0,00), у продажу — 38,60 грн (0,00). У Райффайзен Банку долар коштує у купівлі 38,10 грн (0,00), у продажу — 38,60 грн (+0,03). В Ощадбанку долар купують за 38,35 грн (+0,20), у продажу — 38,85 грн (+0,15).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінниках долар другий день не змінюється у ціні. Долар коштує у купівлі 38,50 грн (0,00), у продажу — 38,60 грн (0,00). Євровалюта у купівлі — 41,89 грн (+0,05), під час продажу — 42,05 грн (+0,06).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, у Національному банку розповіли про рівень обігу фальшивих грошей в країні та які банкноти найчастіше підробляють. За підрахунками, на один мільйон справжніх купюр припадає 2,1 фальшивих.

Також повідомлялося, що громадяни України скоротили купівлю валюти у фінустановах у лютому поточного року. Купили у комерційних банків готівкової та безготівкової валюти на понад 2,2 млрд доларів.