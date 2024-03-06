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Курс доллара по 40 грн/доллар — известно, когда подорожает валюта

6 марта 2024 15:15
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Доллар в Украине подорожает до 40 грн — когда изменится курс
Американская валюта. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине на валютном рынке в течение года продолжатся колебания курса доллара. При этом стоимость американской валюты неизбежно увеличится на несколько гривен до конца 2024 года.

Об этом говорится в прогнозе на текущий год экономического эксперта Дениса Безлюдько.

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Как может измениться курс доллара

Эксперт отметил, что Кабинет министров ожидает, что курс доллара до конца года может составить 41 грн. Однако такое обесценение национальной валюты будет возможно при пессимистическом прогнозе. Он предполагает, что негативный правительственный прогноз не сбудется и до конца года ситуация ухудшится незначительно.

"В Кабмине ожидают около 41 грн на конец года. Но они всегда ошибаются в худшую сторону — у них работа быть пессимистами и готовиться к худшим сценариям. Как правило, показатели на конец года лучше. Среднегодовой курс где-то на гривну отличается от прошлогоднего", — заявил Безлюдько.

По прогнозу эксперта, курс доллара к концу этого года прибавит несколько гривен и достигнет отметки в 40 грн. В то же время есть вариант того, что он может откатиться также в сторону уменьшения.

По его словам, на укрепление гривны могут повлиять много факторов. В частности, возврат валютной выручки, над чем сейчас работает Национальный банк.

В прошлом году среднегодовой курс американской валюты составил 36,3 грн, а по итогам 2024 года будет равен 37,5 грн.

 

курс валют
Источник: НБУ

Какой сейчас курс доллара в Украине

6 марта курс доллара на украинском наличном рынке подорожал. В покупке стоит 38,25 грн, в продаже — 38,65 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) также установил официальный курс доллара на более высоком уровне на сегодняшний день — 38,39 грн (+0,08).

 

курс валют
Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, по прогнозам банкиров, на валютном рынке ежедневно будут происходить курсовые изменения, которые по большому счету не будут нести стратегическую угрозу резкого и неожиданного обесценения или укрепления гривни: на межбанке ежедневные изменения не будут превышать 0,2 грн, а на наличном рынке ожидаются в пределах 0 3-0,5 грн.

Добавим, в Украине наблюдается распространение фальшивых купюр долларов. Для этого мошенники создают подпольные пункты обмена валюты или продают ее в Интернете.

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