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Латвія заборонила ввезення товарів із Росії — які продукти потрапили до списку

6 березня 2024 11:27
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Влада Латвії затвердила список заборонених товарів з Росії
Прикордонний пункт на кордоні з Латвією. Фото: delfi.ee
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Латвійський уряд затвердив перелік товарів, які заборонено імпортувати з Росії та Білорусії. Під заборону потрапила сільгосппродукція.

Про це повідомила прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня у соцмережі X.

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Як зазначається, до списку заборонених товарів увійшли овочі та коренеплоди, такі як картопля, морква, цибуля, помідори, огірки та гриби. Обмеження також торкнулися фруктів, ягід та горіхів. Крім того, до переліку були включені злаки: пшениця, жито, кукурудза, гречка, овес та ячмінь.

Латвійський уряд також ухвалив рішення про заборону ввезення кормів для тварин, м'ясних та рибних субпродуктів, а також арахісової, лляної, рапсової та соєвої олії. Згідно з уточненням, ухвала набуде чинності з 8 березня.

Нагадаємо, що Турецький термінал не прийматиме російську нафту. Рішення було ухвалено на тлі посилення санкцій із боку США.

Крім того, ми писали, що Європейська Комісія не планує брати участь у будь-яких переговорах із Росією щодо продовження транзиту російського газу до країн ЄС через українську газотранспортну систему. Натомість вона вживе всіх необхідних заходів для повної відмови від використання російського газу у майбутньому.

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санкції
продукти
Латвія
Росія

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