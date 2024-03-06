Влада Латвії затвердила список заборонених товарів з Росії

Прикордонний пункт на кордоні з Латвією. Фото: delfi.ee

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латвійський уряд затвердив перелік товарів, які заборонено імпортувати з Росії та Білорусії. Під заборону потрапила сільгосппродукція.

Про це повідомила прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня у соцмережі X.

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Як зазначається, до списку заборонених товарів увійшли овочі та коренеплоди, такі як картопля, морква, цибуля, помідори, огірки та гриби. Обмеження також торкнулися фруктів, ягід та горіхів. Крім того, до переліку були включені злаки: пшениця, жито, кукурудза, гречка, овес та ячмінь.

Латвійський уряд також ухвалив рішення про заборону ввезення кормів для тварин, м'ясних та рибних субпродуктів, а також арахісової, лляної, рапсової та соєвої олії. Згідно з уточненням, ухвала набуде чинності з 8 березня.

Нагадаємо, що Турецький термінал не прийматиме російську нафту. Рішення було ухвалено на тлі посилення санкцій із боку США.

Крім того, ми писали, що Європейська Комісія не планує брати участь у будь-яких переговорах із Росією щодо продовження транзиту російського газу до країн ЄС через українську газотранспортну систему. Натомість вона вживе всіх необхідних заходів для повної відмови від використання російського газу у майбутньому.