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Латвия запретила ввоз товаров из России — какие продукты попали в список

6 марта 2024 11:27
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Власти Латвии утвердили список запрещенных товаров из России
Пограничный пункт на границе с Латвией. Фото: delfi.ee
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Латвийское правительство утвердило список товаров, которые запрещено импортировать из России и Белоруссии. Под запрет попала сельхозпродукция.

Об этом сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в соцсети X.

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Как отмечается, в список запрещенных товаров вошли овощи и корнеплоды, такие как картофель, морковь, лук, помидоры, огурцы и грибы. Ограничения также затронули фрукты, ягоды и орехи. Кроме того, в перечень были включены злаки: пшеница, рожь, кукуруза, гречка, овес и ячмень.

Латвийское правительство также приняло решение о запрете ввоза кормов для животных, мясных и рыбных субпродуктов, а также арахисового, льняного, рапсового и соевого масла. Согласно уточнению, постановление вступит в силу с 8 марта.

Напомним, что Турецкий терминал не будет принимать российскую нефть. Решение было принято на фоне ужесточения санкций со стороны США.

Кроме того, мы писали, что Европейская Комиссия не планирует участвовать в каких-либо переговорах с Россией по продлению транзита российского газа в страны ЕС через украинскую газотранспортную систему. В то же время она предпримет все необходимые меры для полного отказа от использования российского газа в будущем.

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санкции
продукты
Латвия
Россия

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