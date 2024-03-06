Власти Латвии утвердили список запрещенных товаров из России

Латвия запретила ввоз товаров из России — какие продукты попали в список
Латвийское правительство утвердило список товаров, которые запрещено импортировать из России и Белоруссии. Под запрет попала сельхозпродукция.
Об этом сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в соцсети X.
Какие товары из РФ и Белоруссии попали под запрет
Как отмечается, в список запрещенных товаров вошли овощи и корнеплоды, такие как картофель, морковь, лук, помидоры, огурцы и грибы. Ограничения также затронули фрукты, ягоды и орехи. Кроме того, в перечень были включены злаки: пшеница, рожь, кукуруза, гречка, овес и ячмень.
Латвийское правительство также приняло решение о запрете ввоза кормов для животных, мясных и рыбных субпродуктов, а также арахисового, льняного, рапсового и соевого масла. Согласно уточнению, постановление вступит в силу с 8 марта.
Напомним, что Турецкий терминал не будет принимать российскую нефть. Решение было принято на фоне ужесточения санкций со стороны США.
Кроме того, мы писали, что Европейская Комиссия не планирует участвовать в каких-либо переговорах с Россией по продлению транзита российского газа в страны ЕС через украинскую газотранспортную систему. В то же время она предпримет все необходимые меры для полного отказа от использования российского газа в будущем.
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