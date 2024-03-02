Пенсии в марте вырастут не для всех — кто получит повышение позже

Денежные купюры. Фото: Unsplush

В Украине с 1 марта текущего года гражданам проиндексировали пенсии на несколько процентов, повышение коснулось более 10 миллионов лиц. Однако некоторым пенсионерам повысят выплаты с 1 апреля.

О том, кто получит повышенные пенсии позже, рассказали СМИ юристы.

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Индексация пенсий с 1 марта

Как и обещали власти, несмотря на полномасштабную войну, государство продолжает выполнять социальные обязательства. В первый месяц весны проведут масштабную индексацию пенсий в соответствии с изменением уровня инфляции в стране.

В среднем выплаты увеличатся на 8%, хотя анонсировали ранее 13-процентное повышение. Однако реальные суммы повышений будут даже ниже указанного процента, поскольку вырастет не сама пенсия, а заработная плата, которую берут в формулу расчета. То есть украинцы получат после пересчета разные суммы повышений. Ожидается, что средняя пенсия поднимется до 5,72 тыс. грн. В то же время, доплата не может быть меньше минимальных 100 грн, и выше 1,5 тыс. грн.

Пересчитают пенсии для около 9,5 миллиона пенсионеров, получающих выплаты на общих основаниях, для 596 тысяч бывших работников силовых ведомств и 97,8 тысячи пенсионеров по инвалидности в результате болезни или увечья из-за аварии на ЧАЭС.

Также в марте аналогично проиндексируют пенсии почти для 21 тысячи бывших госслужащих, ученых и работников органов местного самоуправления. В предыдущие годы индексацию проводили с 1 июля.

У кого вырастут пенсии с 1 апреля

По словам сотрудницы адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елены Воронковой, с 1 апреля этого года следует ожидать повышения пенсий гражданам, которые продолжают официально работать и платить взнос. В целом выплаты повысят для 654 тысяч пенсионеров.

Юрист отметила, что перерасчет кардинально не изменит выплаты работающих украинцев, однако увеличится коэффициент индивидуального дохода.

"Учитывая, что основным критерием для определения размера пенсии является заработная плата лица и год выхода на пенсию, существенными такие перерасчеты бывают не очень часто. Иногда это 20-50 грн, но иногда 1000-1200 грн. В первую очередь это зависит от размера заработной платы, которую пенсионер получал после ухода на пенсию", — пояснила она.

Перерасчет пенсий работающих граждан проведут в двух ситуациях:

гражданин работает и накопил не менее 24 месяцев стажа после назначения или предыдущего перерасчета пенсии независимо от перерывов в деятельности;

если лицо продолжало работать и накопило менее 24 месяцев стажа. В таком случае перерасчет выплат произойдет не ранее, чем через два года с даты обращения за назначением пенсии или предыдущего перерасчета.

Что еще стоит знать

Напомним, финансовая поддержка от международных партнеров имеет решающее значение для обеспечения экономической устойчивости Украины во время войны. Но, несмотря на то, что мы не получили финпомощь со стороны США и других партнеров, бюджет страны может обеспечить финансирование пенсий в полном объеме.

Мы также писали о том, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) сделали предупреждение украинцам пожилого возраста , которые являются внутренними переселенцами и получают выплаты через Ощадбанк. Пенсионеры должны пройти физическую идентификацию.