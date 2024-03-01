Допомога військовим зросте з 1 березня — хто отримає більше

Грошові купюри. Фото: УНІАН

Деякі українські військові та їхні родини отримають підвищену матеріальну допомогу через зростання розміру прожиткового мінімуму. Йдеться про одноразові, щомісячні та щорічні виплати для киян.

Про це розповіла заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

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Чиновниця зазначила, що підвищення рівня допомоги прописане у відповідному розпорядженні №156 київського міського голови.

"Цьогоріч Захисники і Захисниці, а також їхні родини отримають збільшену допомогу з міського бюджету через підвищення розміру прожиткового мінімуму з 1 січня 2024 року, — повідомила вона.

Як йдеться у розпорядженні, встановлені максимальні розміри одноразової, щомісячної та щорічної допомоги зі столичного бюджету для родин загиблих киян — учасників АТО та захисників і захисниць, членам сімей героїв Небесної Сотні, членам сімей військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти, а також іншим категоріям громадян.

Зростуть такі види допомоги:

щомісячна адресна матеріальна допомога, зокрема для покриття витрат на оплату послуг ЖКГ;

допомога на поховання;

щорічна матеріальна допомога;

часткова компенсація вартості виготовлення та встановлення надгробків.

Тому кияни, які належать до вищевказаних категорій і вже є отримувачами відповідної допомоги, отримуватимуть її надалі вже у підвищеному розмірі.

Ті громадяни, яких нещодавно включили до цих категорій і не отримали її, можуть звертатися до районного Центру надання адміністративних послуг за місцем фактичного проживання, Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА або до "Київського міського центру надання допомоги учасникам АТО".

Допомогу виплачують на муніципальну картку "Картка киянина" чи на вказаний картковий рахунок у банківській фінустанові отримувача.

Як відомо, рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги у 2024 році становить:

для працездатних осіб — 1 665,4 грн;

для осіб, які втратили працездатність — 2 361 грн;

для дітей віком до 6 років — 3 588,2 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 березня в Україні зміниться порядок виплат державної допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тільки окремі категорії матимуть право на виплати у розмірі 2-3 тисячі гривень.

Також ми писали, що захисники та захисниці з одного регіону України можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу на відновлення та реабілітацію. Йдеться про виплати у розмірі 10 тис. гривень.