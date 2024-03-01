Помощь военным вырастет с 1 марта — кто получит больше

Материальная помощь некоторым военным вырастет с 1 марта — кого коснется
Некоторые украинские военные и их семьи получат повышенную материальную помощь из-за роста размера прожиточного минимума в 2024 году. Речь идет об единовременных, ежемесячных и ежегодных выплатах для киевлян.
Об этом рассказала заместитель главы Киевской городской госадминистрации Марина Хонда.
Повышение объема помощи для столичных военных
Чиновница отметила, что повышение уровня помощи прописано в соответствующем распоряжении №156 киевского городского головы.
"В этом году Защитники и Защитницы, а также их семьи получат увеличенную помощь из городского бюджета из-за повышения размера прожиточного минимума с 1 января 2024 года", — сообщила она.
Как говорится в распоряжении, установлены максимальные размеры единовременного, ежемесячного и ежегодного пособия из столичного бюджета для семей погибших киевлян — участников АТО и защитников и защитниц, членам семей героев Небесной Сотни, членам семей военных, находящихся в плену или пропавших без вести, а также другим категориям граждан.
Вырастут следующие виды помощи:
- ежемесячная адресная материальная помощь, в частности, для покрытия расходов на оплату услуг ЖКХ;
- помощь на погребение;
- ежегодная материальная помощь;
- частичная компенсация стоимости изготовления и установки надгробий.
Поэтому киевляне, принадлежащие к вышеуказанным категориям и уже являющиеся получателями соответствующей помощи, будут получать ее в дальнейшем уже в повышенном размере.
Те граждане, которых недавно включили в эти категории и которые не получили ее, могут обращаться в районный Центр предоставления административных услуг по месту фактического проживания, Департамент социальной и ветеранской политики КГГА или "Киевский городской центр оказания помощи участникам АТО".
Помощь выплачивают на муниципальную карту "Карточка киевлянина" или на указанный карточный счет в банковском финучреждении получателя.
Как известно, уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения пособия в 2024 году составляет:
- для трудоспособных лиц — 1 665,4 грн;
- для лиц, потерявших трудоспособность — 2 361 грн;
- для детей до 6 лет — 3 588,2 грн.
Что еще стоит знать
Напомним, с 1 марта в Украине изменится порядок выплат государственной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Только отдельные категории будут иметь право на выплаты в размере 2-3 тысяч гривен.
Также мы писали, что защитники и защитницы из одного региона Украины могут рассчитывать на единовременную денежную помощь на восстановление и реабилитацию. Речь идет о выплатах в размере 10 тыс. гривен.
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