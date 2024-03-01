Помощь военным вырастет с 1 марта — кто получит больше

Денежные купюры. Фото: УНИАН

Некоторые украинские военные и их семьи получат повышенную материальную помощь из-за роста размера прожиточного минимума в 2024 году. Речь идет об единовременных, ежемесячных и ежегодных выплатах для киевлян.

Об этом рассказала заместитель главы Киевской городской госадминистрации Марина Хонда.

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Чиновница отметила, что повышение уровня помощи прописано в соответствующем распоряжении №156 киевского городского головы.

"В этом году Защитники и Защитницы, а также их семьи получат увеличенную помощь из городского бюджета из-за повышения размера прожиточного минимума с 1 января 2024 года", — сообщила она.

Как говорится в распоряжении, установлены максимальные размеры единовременного, ежемесячного и ежегодного пособия из столичного бюджета для семей погибших киевлян — участников АТО и защитников и защитниц, членам семей героев Небесной Сотни, членам семей военных, находящихся в плену или пропавших без вести, а также другим категориям граждан.

Вырастут следующие виды помощи:

ежемесячная адресная материальная помощь, в частности, для покрытия расходов на оплату услуг ЖКХ;

помощь на погребение;

ежегодная материальная помощь;

частичная компенсация стоимости изготовления и установки надгробий.

Поэтому киевляне, принадлежащие к вышеуказанным категориям и уже являющиеся получателями соответствующей помощи, будут получать ее в дальнейшем уже в повышенном размере.

Те граждане, которых недавно включили в эти категории и которые не получили ее, могут обращаться в районный Центр предоставления административных услуг по месту фактического проживания, Департамент социальной и ветеранской политики КГГА или "Киевский городской центр оказания помощи участникам АТО".

Помощь выплачивают на муниципальную карту "Карточка киевлянина" или на указанный карточный счет в банковском финучреждении получателя.

Как известно, уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения пособия в 2024 году составляет:

для трудоспособных лиц — 1 665,4 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность — 2 361 грн;

для детей до 6 лет — 3 588,2 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 марта в Украине изменится порядок выплат государственной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Только отдельные категории будут иметь право на выплаты в размере 2-3 тысяч гривен.

Также мы писали, что защитники и защитницы из одного региона Украины могут рассчитывать на единовременную денежную помощь на восстановление и реабилитацию. Речь идет о выплатах в размере 10 тыс. гривен.