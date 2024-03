Найочікуваніші комп'ютерні та консольні ігри у березні 2024 року

Кадр з трейлеру Dragon's Dogma 2. Фото: gagadget.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Індустрія комп'ютерних ігор стала настільки популярною, що зараз успішно конкурує за увагу з кіно та музичними галузями, відіграючи значну роль у сфері розваг. Щомісяця по всьому світу виходить безліч ігор різних жанрів, пропонуючи розваги для різних смаків і уподобань. Сучасні ігри не поступаються за якістю та видовищністю голлівудським фільмам і можуть стати чудовою альтернативою перегляду серіалів у вільний час.

Новини.LIVE розповідають про найочікуваніші ігри березня 2024 року, а також скільки вони коштують та коли саме вийдуть.

The Thaumaturge

The Thaumaturge — це ізометрична рольова гра з глибоким сюжетом, тактичною системою бою, розвитком персонажа, елементами детективу та складними моральними дилемами. Гра розгортається у світі загадкових потойбічних сил та таємничих істот, відомих як салютори.

Дія The Thaumaturge відбувається в альтернативній Варшаві 1905 року, де мешкають особливі люди — тауматурги, здатні контролювати потойбічних монстрів. Гравці візьмуть на себе роль одного з таких тауматургів і вирушать досліджувати місто, сповнене похмурих таємниць та загадок.

Платформи: PC, PlayStation 5, Xbox Series X\S

Дата виходу: 4 березня

Ціна:

PlayStation Store: TBA

Xbox: TBA

Steam: TBA

REVEIL

REVEIL — це психологічний трилер від першої особи, розроблений німецькою студією Pixelsplit. Головний герой гри, Волтер Томпсон, прокидається у своїй квартирі без пам'яті. Він починає досліджувати свій будинок і поступово згадує події, що призвели до його нинішнього стану.

Ігровий процес включає дослідження будинку Уолтера та інших локацій, рішення головоломок, пошук предметів для відновлення спогадів, а також взаємодію з ігровим оточенням для отримання інформації.

Платформи: PC, Mac, Linux, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X\S, Xbox One

Дата виходу: 6 березня

Ціна:

PlayStation Store: 759 грн.

Xbox: 759 грн.

Steam: 404,00 грн.

Contra: Operation Galuga

Гра, яка точно сподобається геймерам зі стажем. Contra: Operation Galuga — це повернення та переосмислення легендарної аркадної/NES-версії Contra із сучасним саундтреком, новими етапами, ворогами, босами, графікою та ігровою механікою. Це 2.5D-платформер у жанрі "біжи та стріляй" (естетично схожий на попередні ігри, такі як Contra: Evolution та Contra Returns).

У грі представлено оновлену систему озброєння. Класична зброя, така як розкладний пістолет, лазер, вогнемет і гармата, що самонаводиться, повернулася, але тепер з поліпшеннями, що збільшують руйнівну силу. Також з'явилася нова система "Перевантаження", яка дозволяє використовувати унікальні атаки та спеціальні здібності.

Гравці візьуть на себе роль Білла Різера і Ленса Біна, елітних командос "Контра". Коли терористична група "Червоний Сокіл" захоплює острови Галуга біля узбережжя Нової Зеландії, ви кидаєтеся у бій. Починається тотальна війна, і доля людства висить на волосині.

Платформи: PC, PlayStation 4, Xbox One

Дата виходу: 6 березня

Ціна:

PlayStation Store: TBA

Xbox: TBA

Steam: TBA

Outcast 2: A New Beginning

Outcast 2: A New Beginning — це пряме продовження оригінальної гри Outcast, випущеної у 1999 році. Події другої частини розгортаються через 20 років після першої.

У головній ролі знову виступає Каттер Слейд, котрий марно намагався повернутися на Землю. Тепер йому належить дослідити Адельфу — паралельний світ, де і відбувається дія гри — у пошуках шляху додому. На гравців чекають нові локації, та елементи геймплею, включаючи використання джетпака. Крім того, в Outcast 2: A New Beginning буде покращена бойова система та можливість створення зброї з деталей.

Платформи: PC, PlayStation 5, Xbox Series X\S

Дата виходу: 15 березня

Ціна:

PlayStation Store: 1 999 грн.

Xbox: 2 125 грн.

Steam: 1 125 грн.

Alone in the Dark 2024

Alone in the Dark 2024 — це перезапуск популярної серії хорорів, що поєднує у собі як рімейк, так і нове бачення оригінальної гри 1992 року. Події нової частини розгортаються в 1920 році в покинутому особняку, куди прибувають два головні герої. Їм доведеться пройти через кошмари, вирішувати головоломки та вижити, вибравшись з особняка.

Сценарій проєкту написаний Мікаелем Хедбергом, відомим сценаристом хорорів SOMA та Amnesia. Розробкою гри займається студія Pieces Interactive, відома за додатками Ragnarök та Atlantis для Titan Quest.

Платформи: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Дата: 20 березня

Ціна:

PlayStation Store: 1 799 грн.

Xbox: 1 820 грн.

Steam: TBA

Dragon's Dogma 2

Dragon's Dogma 2 — це наступна частина рольової гри від Capcom та геймдизайнера Хідеакі Іцуно. Події розгортаються на території двох королівств: Вермунда, що належить людям, і Баттала, населеного звіролюдьми. У грі буде кілька класів персонажів, динамічна зміна дня і ночі, яка серйозно впливає на геймплей, а також оригінальний ігровий процес, що продовжує ідеї першої частини.

Дія гри відбуватиметься у безшовному відкритому світі, що у чотири рази більше карти з першої гри. У Dragon's Dogma 2 будуть заплановані випадкові події. Дія сіквела відбувається у "паралельному світі" оригіналу, тому тут будуть унікальні персонажі, фракції та квести.

Платформи: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Дата: 20 березня

Ціна:

PlayStation Store: 2 099 грн.

Xbox: 2 660 грн.

Steam: 2 199 грн.

