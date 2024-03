Самые ожидаемые компьютерные и консольные игры в марте 2024 года

Кадр с трейлера Dragon's Dogma 2. Фото: gagadget.com

Индустрия компьютерных игр стала настолько популярна, что в наши дни успешно конкурирует за внимание с кино и музыкальными отраслями, играя значительную роль в сфере развлечений. Ежемесячно по всему миру выходит множество игр разных жанров, предлагая развлечения для разных вкусов и предпочтений. Современные игры не уступают по качеству и зрелищности голливудским фильмам и могут стать прекрасной альтернативой просмотру сериалов в свободное время.

Новини.LIVE рассказывают о самых ожидаемых играх марта 2024 года, а также сколько они стоят и когда именно выйдут.

The Thaumaturge

The Thaumaturge — это изометрическая ролевая игра с глубоким сюжетом, тактической системой боя, развитием персонажа, элементами детектива и сложными моральными дилеммами. Игра разворачивается в мире загадочных потусторонних сил и таинственных существ, известных как салюторы.

Действие The Thaumaturge происходит в альтернативной Варшаве 1905 года, где живут особые люди — тауматурги, способные контролировать потусторонних монстров. Игроки возьмут на себя роль одного из таких тауматургов и отправятся исследовать город, полный мрачных тайн и загадок.

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X\S

Дата выхода: 4 марта

Цена:

PlayStation Store: TBA

Xbox: TBA

Steam: TBA

REVEIL

REVEIL — это психологический триллер от первого лица, разработанный немецкой студией Pixelsplit. Главный герой игры, Уолтер Томпсон, просыпается в своей квартире без памяти. Он начинает исследовать свой дом и постепенно вспоминает события, повлекшие его нынешнее состояние.

Игровой процесс включает в себя исследование дома Уолтера и других локаций, решение головоломок, поиск предметов для восстановления воспоминаний, а также взаимодействие с игровым окружением для получения информации.

Платформы: PC, Mac, Linux, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X\S, Xbox One

Дата выхода: 6 марта

Цена:

PlayStation Store: 759 грн.

Xbox: 759 грн.

Steam: 404,00 грн.

Contra: Operation Galuga

Игра точно понравится геймерам со стажем. Contra: Operation Galuga — это возвращение и переосмысление легендарной аркадной/NES-версии Contra с современным саундтреком, новыми этапами, врагами, боссами, графикой и игровой механикой. Это 2.5D-платформер в жанре "беги и стреляй" (эстетически похож на предыдущие игры, такие как Contra: Evolution и Contra Returns).

В игре представлена обновленная система вооружения. Классическое оружие, такое как раскладной пистолет, лазер, огнемет и самонаводящаяся пушка, вернулось, но теперь с улучшениями увеличивающими разрушительную силу. Также появилась новая система "Перегрузки", которая позволяет использовать уникальные атаки и специальные способности.

Игроки возьмут на себя роль Билла Ризера и Лэнса Бина, элитных коммандос "Контра". Когда террористическая группа "Красный Сокол" захватывает острова Галуга у побережья Новой Зеландии, вы бросаетесь в бой. Начинается тотальная война и судьба человечества висит на волоске.

Платформы: PC, PlayStation 4, Xbox One

Дата выхода: 6 марта

Цена:

PlayStation Store: TBA

Xbox: TBA

Steam: TBA

Outcast 2: A New Beginning

Outcast 2: A New Beginning — это прямое продолжение оригинальной игры Outcast, выпущенной в 1999 году. События второй части разворачиваются спустя 20 лет после первой.

В главной роли снова выступает Каттер Слэйд, безуспешно пытавшийся вернуться на Землю. Теперь ему предстоит исследовать Адельфу — параллельный мир, где и происходит действие игры — в поисках пути домой. Игроков ждут новые локации и элементы геймплея, включая использование джетпака. Кроме того, в Outcast 2: A New Beginning будет улучшеная боевая система и возможность создания оружия из деталей.

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X\S

Дата выхода: 15 марта

Цена:

PlayStation Store: 1 999 грн.

Xbox: 2 125 грн.

Steam: 1 125 грн.

Alone in the Dark 2024

Alone in the Dark 2024 — это перезапуск популярной серии хорроров, сочетающий в себе как римейк, так и новое видение оригинальной игры 1992 года. События новой части разворачиваются в 1920 году в заброшенном особняке, куда прибывают два главных героя. Им придется пройти через кошмары, решать головоломки и выжить, выбравшись из особняка.

Сценарий проекта написан Микаэлем Хедбергом, известным сценаристом хорроров SOMA и Amnesia. Разработкой игры занимается студия Pieces Interactive, известная по приложениям Ragnarök и Atlantis для Titan Quest.

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Дата: 20 марта

Цена:

PlayStation Store: 1 799 грн.

Xbox: 1820 грн.

Steam: TBA

Dragon's Dogma 2

Dragon's Dogma 2 — это следующая часть ролевой игры от Capcom и геймдизайнера Хидеаки Ицуно. События разворачиваются на территории двух королевств: принадлежащего людям Вермунда и Баттала, населенного зверолюдьми. В игре будет несколько классов персонажей, динамичное изменение дня и ночи, которое серьезно влияет на геймплей, а также оригинальный игровой процесс, продолжающий идеи первой части.

Действие игры будет происходить в открытом бесшовном мире, что в четыре раза больше карты с первой игры. В Dragon's Dogma 2 будут запланированы случайные события. Действие сиквела происходит в "параллельном мире" оригинала, поэтому здесь будут уникальные персонажи, фракции и квесты.

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Дата: 20 марта

Цена:

PlayStation Store: 2 099 грн.

Xbox: 2 660 грн.

Steam: 2 199 грн.

