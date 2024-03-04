НБУ назвав важливі платіжні системи під час війни

Касовий апарат та банківська картка. Фото: Unsplush

Національний банк України (НБУ) назвав важливі об’єкти платіжної інфраструктури в країні. За результатами моніторингу діяльності за 2023 рік визначено шість платіжних систем.

Про це інформує пресцентр Нацбанку.

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Як зазначають у пресслужбі, єдина системно важлива платіжна система, як і в попередні роки, є Система електронних платежів (СЕП) Нацбанку.

У списку налічується шість важливих платіжних систем:

MasterCard, MasterCard International Incorporated (США);

Visa, Visa International Service Association (США);

NovaPay, НоваПей (Україна);

PrivatMoney, ПриватБанк (Україна);

Moneycom, Свіфт Гарант (Україна);

Фінансовий світ, Українська платіжна система (Україна).

У НБУ зауважили, що такі платіжні системи, як PrivatMoney та Moneycom —нові порівняно з 2022-м.

За результатом діяльності минулого року регулятор визначив важливих учасників системно платіжних систем:

ПриватБанк (СЕП НБУ, MasterCard, Visa);

ПУМБ (PrivatMoney);

Контрактовий Дім (Фінансовий світ).

Також визначили три важливі технологічні оператори платіжних послуг:

Ейсі Дісі Процессінг;

Український процесінговий центр;

ТАС Лінк.

У Центробанку пояснили, що до важливих об’єктів платіжної інфраструктури встановлені посилені вимоги щодо:

управління та організації функціонування;

доступу та участі у платіжній системі;

системи управління ризиками;

остаточності розрахунків;

забезпечення кіберстійкості;

управління безперервністю функціонування.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні діють обмеження на видачу готівки з банкоматів під час воєнного стану. Розмір лімітів може відрізнятися в залежності від банку, типу картки та умов угоди з клієнтом.

Також ми писали, що Національний банк пропонує внести зміни до правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Таким чином, державні органи отримають доступ до номерів банківських карток.