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НБУ визначив важливі платіжні системи під час війни — список

4 березня 2024 12:35
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
НБУ назвав важливі платіжні системи під час війни
Касовий апарат та банківська картка. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Національний банк України (НБУ) назвав важливі об’єкти платіжної інфраструктури в країні. За результатами моніторингу діяльності за 2023 рік визначено шість платіжних систем.

Про це інформує пресцентр Нацбанку.

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Перелік важливих платіжних систем під час війни

Як зазначають у пресслужбі, єдина системно важлива платіжна система, як і в попередні роки, є Система електронних платежів (СЕП) Нацбанку.

У списку налічується шість важливих платіжних систем:

  • MasterCard, MasterCard International Incorporated (США);
  • Visa, Visa International Service Association (США);
  • NovaPay, НоваПей (Україна);
  • PrivatMoney, ПриватБанк (Україна);
  • Moneycom, Свіфт Гарант (Україна);
  • Фінансовий світ, Українська платіжна система (Україна).

У НБУ зауважили, що такі платіжні системи, як PrivatMoney та Moneycom —нові порівняно з 2022-м.

За результатом діяльності минулого року регулятор визначив важливих учасників системно платіжних систем:

  • ПриватБанк (СЕП НБУ, MasterCard, Visa);
  • ПУМБ (PrivatMoney);
  • Контрактовий Дім (Фінансовий світ).

Також визначили три важливі технологічні оператори платіжних послуг:

  • Ейсі Дісі Процессінг;
  • Український процесінговий центр;
  • ТАС Лінк.

У Центробанку пояснили, що до важливих об’єктів платіжної інфраструктури встановлені посилені вимоги щодо:

  • управління та організації функціонування;
  • доступу та участі у платіжній системі;
  • системи управління ризиками;
  • остаточності розрахунків;
  • забезпечення кіберстійкості;
  • управління безперервністю функціонування.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні діють обмеження на видачу готівки з банкоматів під час воєнного стану. Розмір лімітів може відрізнятися в залежності від банку, типу картки та умов угоди з клієнтом.

Також ми писали, що Національний банк пропонує внести зміни до правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Таким чином, державні органи отримають доступ до номерів банківських карток.

НБУ
Mastercard
ПриватБанк
ПУМБ
платіжні системи

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