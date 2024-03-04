НБУ назвав важливі платіжні системи під час війни

НБУ визначив важливі платіжні системи під час війни — список
Національний банк України (НБУ) назвав важливі об’єкти платіжної інфраструктури в країні. За результатами моніторингу діяльності за 2023 рік визначено шість платіжних систем.
Про це інформує пресцентр Нацбанку.
Перелік важливих платіжних систем під час війни
Як зазначають у пресслужбі, єдина системно важлива платіжна система, як і в попередні роки, є Система електронних платежів (СЕП) Нацбанку.
У списку налічується шість важливих платіжних систем:
- MasterCard, MasterCard International Incorporated (США);
- Visa, Visa International Service Association (США);
- NovaPay, НоваПей (Україна);
- PrivatMoney, ПриватБанк (Україна);
- Moneycom, Свіфт Гарант (Україна);
- Фінансовий світ, Українська платіжна система (Україна).
У НБУ зауважили, що такі платіжні системи, як PrivatMoney та Moneycom —нові порівняно з 2022-м.
За результатом діяльності минулого року регулятор визначив важливих учасників системно платіжних систем:
- ПриватБанк (СЕП НБУ, MasterCard, Visa);
- ПУМБ (PrivatMoney);
- Контрактовий Дім (Фінансовий світ).
Також визначили три важливі технологічні оператори платіжних послуг:
- Ейсі Дісі Процессінг;
- Український процесінговий центр;
- ТАС Лінк.
У Центробанку пояснили, що до важливих об’єктів платіжної інфраструктури встановлені посилені вимоги щодо:
- управління та організації функціонування;
- доступу та участі у платіжній системі;
- системи управління ризиками;
- остаточності розрахунків;
- забезпечення кіберстійкості;
- управління безперервністю функціонування.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні діють обмеження на видачу готівки з банкоматів під час воєнного стану. Розмір лімітів може відрізнятися в залежності від банку, типу картки та умов угоди з клієнтом.
Також ми писали, що Національний банк пропонує внести зміни до правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Таким чином, державні органи отримають доступ до номерів банківських карток.
Читайте Новини.LIVE!