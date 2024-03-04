НБУ назвал важные платежные системы во время войны

Кассовый аппарат и банковская карта. Фото: Unsplush

Национальный банк Украины (НБУ) назвал важнейшие объекты платежной инфраструктуры в стране. По результатам мониторинга деятельности за 2023 год определены шесть платежных систем.

Об этом информирует пресс-центр Нацбанка.

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Как отмечают в пресс-службе, единственной системно важной платежной системой, как и в предыдущие годы, является Система электронных платежей (СЭП) Нацбанка.

В списке насчитывается шесть важных платежных систем:

MasterCard, MasterCard International Incorporated (США);

Visa, Visa International Service Association (США);

NovaPay, НоваПэй (Украина);

PrivatMoney, ПриватБанк (Украина);

Moneycom, Свифт Гарант (Украина);

Финансовый мир, Украинская платежная система (Украина).

В НБУ отметили, что такие платежные системы, как PrivatMoney и Moneycom, — новые по сравнению с 2022-м.

По результатам деятельности в прошлом году регулятор определил важных участников системно платежных систем:

ПриватБанк (СЭП НБУ, MasterCard, Visa);

ПУМБ (PrivatMoney);

Контрактовый Дом (финансовый мир).

Также определили три важных технологических оператора платежных услуг:

Эйси Диси Процессинг;

Украинский процессинговый центр;

ТАС Линк.

В Центробанке объяснили, что к важным объектам платежной инфраструктуры установлены усиленные требования по:

управлению и организации функционирования;

доступу и участию в платежной системе;

системе управления рисками;

окончательности расчетов;

обеспечении киберустойчивости;

управлении непрерывностью функционирования.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине действует ограничения на выдачу наличных из банкоматов во время военного положения. Размер лимитов может отличаться в зависимости от банка, типа карты и условий соглашения с клиентом.

Также мы писали, что Национальный банк предлагает внести изменения в правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Таким образом, государственные органы получат доступ к номерам банковских карт.