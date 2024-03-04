НБУ назвал важные платежные системы во время войны

НБУ определил важные платежные системы во время войны — список
Национальный банк Украины (НБУ) назвал важнейшие объекты платежной инфраструктуры в стране. По результатам мониторинга деятельности за 2023 год определены шесть платежных систем.
Об этом информирует пресс-центр Нацбанка.
Список важных платежных систем во время войны
Как отмечают в пресс-службе, единственной системно важной платежной системой, как и в предыдущие годы, является Система электронных платежей (СЭП) Нацбанка.
В списке насчитывается шесть важных платежных систем:
- MasterCard, MasterCard International Incorporated (США);
- Visa, Visa International Service Association (США);
- NovaPay, НоваПэй (Украина);
- PrivatMoney, ПриватБанк (Украина);
- Moneycom, Свифт Гарант (Украина);
- Финансовый мир, Украинская платежная система (Украина).
В НБУ отметили, что такие платежные системы, как PrivatMoney и Moneycom, — новые по сравнению с 2022-м.
По результатам деятельности в прошлом году регулятор определил важных участников системно платежных систем:
- ПриватБанк (СЭП НБУ, MasterCard, Visa);
- ПУМБ (PrivatMoney);
- Контрактовый Дом (финансовый мир).
Также определили три важных технологических оператора платежных услуг:
- Эйси Диси Процессинг;
- Украинский процессинговый центр;
- ТАС Линк.
В Центробанке объяснили, что к важным объектам платежной инфраструктуры установлены усиленные требования по:
- управлению и организации функционирования;
- доступу и участию в платежной системе;
- системе управления рисками;
- окончательности расчетов;
- обеспечении киберустойчивости;
- управлении непрерывностью функционирования.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине действует ограничения на выдачу наличных из банкоматов во время военного положения. Размер лимитов может отличаться в зависимости от банка, типа карты и условий соглашения с клиентом.
Также мы писали, что Национальный банк предлагает внести изменения в правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Таким образом, государственные органы получат доступ к номерам банковских карт.
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