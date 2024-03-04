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НБУ определил важные платежные системы во время войны — список

4 марта 2024 12:35
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
НБУ назвал важные платежные системы во время войны
Кассовый аппарат и банковская карта. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Национальный банк Украины (НБУ) назвал важнейшие объекты платежной инфраструктуры в стране. По результатам мониторинга деятельности за 2023 год определены шесть платежных систем.

Об этом информирует пресс-центр Нацбанка.

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Список важных платежных систем во время войны

Как отмечают в пресс-службе, единственной системно важной платежной системой, как и в предыдущие годы, является Система электронных платежей (СЭП) Нацбанка.

В списке насчитывается шесть важных платежных систем:

  • MasterCard, MasterCard International Incorporated (США);
  • Visa, Visa International Service Association (США);
  • NovaPay, НоваПэй (Украина);
  • PrivatMoney, ПриватБанк (Украина);
  • Moneycom, Свифт Гарант (Украина);
  • Финансовый мир, Украинская платежная система (Украина).

В НБУ отметили, что такие платежные системы, как PrivatMoney и Moneycom, — новые по сравнению с 2022-м.

По результатам деятельности в прошлом году регулятор определил важных участников системно платежных систем:

  • ПриватБанк (СЭП НБУ, MasterCard, Visa);
  • ПУМБ (PrivatMoney);
  • Контрактовый Дом (финансовый мир).

Также определили три важных технологических оператора платежных услуг:

  • Эйси Диси Процессинг;
  • Украинский процессинговый центр;
  • ТАС Линк.

В Центробанке объяснили, что к важным объектам платежной инфраструктуры установлены усиленные требования по:

  • управлению и организации функционирования;
  • доступу и участию в платежной системе;
  • системе управления рисками;
  • окончательности расчетов;
  • обеспечении киберустойчивости;
  • управлении непрерывностью функционирования.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине действует ограничения на выдачу наличных из банкоматов во время военного положения. Размер лимитов может отличаться в зависимости от банка, типа карты и условий соглашения с клиентом.

Также мы писали, что Национальный банк  предлагает внести изменения в правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Таким образом, государственные органы получат доступ к номерам банковских карт.

НБУ
Mastercard
ПриватБанк
ПУМБ
платежные системы

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