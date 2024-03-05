Ціни на нерухомість у Києві та столицях міст ЄС — рейтинг

Будівлі у Польщі. Фото: Pexels

В Асоціації фахівців з нерухомості розповіли, які країни обирають українські громадяни для інвестицій в нерухомість. Виявляється, що найчастіше українці вкладають гроші у житло в Польщі, Німеччині та Чехії.

Такі дані озвучив президент Асоціації Юрій Піта.

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Яке житло шукають українці у Європі

За словами експерта, попри війну багато громадян України мають намір купити нерухомість у країнах Європи, щоб мати безпечне місце. Хтось шукає теплий клімат, хтось обирає варіанти для інвестування в нерухомість та жити на ренту від оренди квартир.

Однак, не у всіх країнах житло "по кишені" українцям. Квартири у Києві, ціни на які вважаються найвищими серед усіх міст України, порівняно з європейськими — доволі лояльні, зазначає президент Асоціації фахівців з нерухомості.

Скільки коштує нерухомість у містах ЄС

У столиці Франції житло коштує найдорожче. Там за один метр квадратний просять 14 622 євро.

На другому місці за дорожнечею квартир йде столиця Великої Британії. Так, охочим придбати нерухомість у Лондоні доведеться віддати 9 163 євро за один метр квадратний.

Замикає трійку лідерів за найбільш коштовним житлом — столиця Нідерландів, Амстердам. Там один метр квадратний коштує 7 775 євро.

На четвертому місці стоїть столиця Норвегії. В Осло нерухомість оцінюють у 7 548 євро за метр квадратний.

На п'ятому місці розташувалась столиця Німеччини. У Берліні, щоб купити один метр квадратного житла, треба мати 7,3 тис. євро.

Далі у списку за вартістю одного квадрата житла розташувались такі міста:

Копенгаген — 6 504 євро за кв. м;

Відень — 6 282 євро за кв. м;

Лісабон — 5 239 євро за кв. м;

Брюссель — 5 138 євро за кв. м;

Мадрид — 5 069 євро за кв. м;

Прага — 4 942 євро за кв. м;

Дублін — 4 628 євро за кв. м;

Мілан — 4 122 євро за кв. м;

Таллінн — 4 038 євро за кв. м;

Братислава — 3 965 євро за кв. м;

Вільнюс — 3 633 євро за кв. м;

Любляна — 3 359 євро за кв. м;

Афіни — 2 972 євро за кв. м;

Будапешт — 2 862 євро за кв. м;

Варшава — 2 682 євро за кв. м;

Загреб — 2 579 євро за кв. м;

Бухарест — 1 693 євро за кв. м.

Примітно те, що з цього вищепереліченого списку столиця України вважається найбільш бюджетним містом. У Києві один метр квадратний оцінюють у 1 315 євро.

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти підрахували, ким і скільки потрібно працювати, щоб дозволити собі купити квартиру в Україні. Для аналізу взяли ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості та середню заробітну плату в країні.

Раніше ми писали, що у невеликому містечку Оллолаї, яке розташоване на острові Сардинія в Італії, можна орендувати житло, вартістю один євро за місяць. Ця пропозиція діє завдяки програмі "Працюй з Оллолаї".