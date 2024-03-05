Цены на недвижимость в Киеве и столицах городов ЕС — рейтинг

Здания в Польше. Фото: Pexels

В Ассоциации специалистов по недвижимости рассказали, какие страны выбирают украинские граждане для инвестиций в недвижимость. Оказывается, чаще всего украинцы вкладывают деньги в жилье в Польше, Германии и Чехии.

Такие данные озвучил президент Ассоциации Юрий Пита.

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Какое жилье ищут украинцы в Европе

По словам эксперта, несмотря на войну, многие граждане Украины намерены купить недвижимость в странах Европы, чтобы иметь безопасное место. Кто-то ищет тёплый климат, кто-то выбирает варианты для инвестирования в недвижимость и жить на ренту от аренды квартир.

Однако не во всех странах жилье "по карману" украинцам. Квартиры в Киеве, цены на которые считаются самыми высокими из всех городов Украины, по сравнению с европейскими — достаточно лояльные, отмечает президент Ассоциации специалистов по недвижимости.

Сколько стоит недвижимость в городах ЕС

В столице Франции жилье стоит дороже всего. Там за один квадратный метр просят 14 622 евро.

На втором месте за дороговизной квартир идет столица Великобритании. Так, желающим приобрести недвижимость в Лондоне придется отдать 9163 евро за один метр квадратный.

Замыкает тройку лидеров по наиболее дорогому жилью — столица Нидерландов, Амстердам. Там один квадратный метр стоит 7 775 евро.

На четвёртом месте стоит столица Норвегии. В Осло недвижимость оценивают в 7 548 евро за квадратный метр.

На пятом месте разместилась столица Германии. В Берлине, чтобы купить один метр квадратного жилья, нужно иметь 7,3 тыс. евро.

Далее в списке по стоимости одного квадрата жилья расположились следующие города:

Копенгаген — 6 504 евро за кв. м;

Вена — 6 282 евро за кв. м;

Лиссабон — 5 239 евро за кв. м;

Брюссель — 5 138 евро за кв. м;

Мадрид — 5 069 евро за кв. м;

Прага — 4 942 евро за кв. м;

Дублин — 4 628 евро за кв. м;

Милан — 4 122 евро за кв. м;

Таллин — 4 038 евро за кв. м;

Братислава — 3 965 евро за кв. м;

Вильнюс — 3633 евро за кв. м;

Любляна — 3 359 евро за кв. м;

Афины — 2 972 евро за кв. м;

Будапешт — 2 862 евро за кв. м;

Варшава — 2 682 евро за кв. м;

Загреб –— 2 579 евро за кв. м;

Бухарест — 1693 евро за кв. м.

Примечательно, что из этого вышеперечисленного списка столица Украины считается наиболее бюджетным городом. В Киеве один квадратный метр оценивают в 1 315 евро.

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты подсчитали, кем и сколько нужно работать, чтобы позволить купить квартиру в Украине. Для анализа взяли цены на первичном и вторичном рынке недвижимости и среднюю заработную плату в стране.

Ранее мы писали, что в небольшом городке Оллолаи, расположенном на острове Сардиния в Италии, можно арендовать жилье, стоимостью один евро в месяц. Это предложение действует благодаря программе "Работай с Оллолаи".