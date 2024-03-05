Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансист arrow Недвижимость в Киеве и странах ЕС — где самое выгодное по цене жилье arrow

Недвижимость в Киеве и странах ЕС — где самое выгодное по цене жилье

5 марта 2024 13:39
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены на недвижимость в Киеве и столицах городов ЕС — рейтинг
Здания в Польше. Фото: Pexels
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Ассоциации специалистов по недвижимости рассказали, какие страны выбирают украинские граждане для инвестиций в недвижимость. Оказывается, чаще всего украинцы вкладывают деньги в жилье в Польше, Германии и Чехии.

Такие данные озвучил президент Ассоциации Юрий Пита.

Читайте также:

Какое жилье ищут украинцы в Европе

По словам эксперта, несмотря на войну, многие граждане Украины намерены купить недвижимость в странах Европы, чтобы иметь безопасное место. Кто-то ищет тёплый климат, кто-то выбирает варианты для инвестирования в недвижимость и жить на ренту от аренды квартир.

Однако не во всех странах жилье "по карману" украинцам. Квартиры в Киеве, цены на которые считаются самыми высокими из всех городов Украины, по сравнению с европейскими — достаточно лояльные, отмечает президент Ассоциации специалистов по недвижимости.

Сколько стоит недвижимость в городах ЕС

В столице Франции жилье стоит дороже всего. Там за один квадратный метр просят 14 622 евро.

На втором месте за дороговизной квартир идет столица Великобритании. Так, желающим приобрести недвижимость в Лондоне придется отдать 9163 евро за один метр квадратный.

Замыкает тройку лидеров по наиболее дорогому жилью — столица Нидерландов, Амстердам. Там один квадратный метр стоит 7 775 евро.

На четвёртом месте стоит столица Норвегии. В Осло недвижимость оценивают в 7 548 евро за квадратный метр.

На пятом месте разместилась столица Германии. В Берлине, чтобы купить один метр квадратного жилья, нужно иметь 7,3 тыс. евро.

Далее в списке по стоимости одного квадрата жилья расположились следующие города:

  • Копенгаген — 6 504 евро за кв. м;
  • Вена — 6 282 евро за кв. м;
  • Лиссабон — 5 239 евро за кв. м;
  • Брюссель — 5 138 евро за кв. м;
  • Мадрид — 5 069 евро за кв. м;
  • Прага — 4 942 евро за кв. м;
  • Дублин — 4 628 евро за кв. м;
  • Милан — 4 122 евро за кв. м;
  • Таллин — 4 038 евро за кв. м;
  • Братислава — 3 965 евро за кв. м;
  • Вильнюс — 3633 евро за кв. м;
  • Любляна — 3 359 евро за кв. м;
  • Афины — 2 972 евро за кв. м;
  • Будапешт — 2 862 евро за кв. м;
  • Варшава — 2 682 евро за кв. м;
  • Загреб –— 2 579 евро за кв. м;
  • Бухарест — 1693 евро за кв. м.

Примечательно, что из этого вышеперечисленного списка столица Украины считается наиболее бюджетным городом. В Киеве один квадратный метр оценивают в 1 315 евро.

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты подсчитали, кем и сколько нужно работать, чтобы позволить купить квартиру в Украине. Для анализа взяли цены на первичном и вторичном рынке недвижимости и среднюю заработную плату в стране.

Ранее мы писали, что в небольшом городке Оллолаи, расположенном на острове Сардиния в Италии, можно арендовать жилье, стоимостью один евро в месяц. Это предложение действует благодаря программе "Работай с Оллолаи".

Киев
города
квартиры
недвижимость
цены на квартиры
жилье
цены
ЕС

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым