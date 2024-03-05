Цены на недвижимость в Киеве и столицах городов ЕС — рейтинг

Недвижимость в Киеве и странах ЕС — где самое выгодное по цене жилье
В Ассоциации специалистов по недвижимости рассказали, какие страны выбирают украинские граждане для инвестиций в недвижимость. Оказывается, чаще всего украинцы вкладывают деньги в жилье в Польше, Германии и Чехии.
Такие данные озвучил президент Ассоциации Юрий Пита.
Какое жилье ищут украинцы в Европе
По словам эксперта, несмотря на войну, многие граждане Украины намерены купить недвижимость в странах Европы, чтобы иметь безопасное место. Кто-то ищет тёплый климат, кто-то выбирает варианты для инвестирования в недвижимость и жить на ренту от аренды квартир.
Однако не во всех странах жилье "по карману" украинцам. Квартиры в Киеве, цены на которые считаются самыми высокими из всех городов Украины, по сравнению с европейскими — достаточно лояльные, отмечает президент Ассоциации специалистов по недвижимости.
Сколько стоит недвижимость в городах ЕС
В столице Франции жилье стоит дороже всего. Там за один квадратный метр просят 14 622 евро.
На втором месте за дороговизной квартир идет столица Великобритании. Так, желающим приобрести недвижимость в Лондоне придется отдать 9163 евро за один метр квадратный.
Замыкает тройку лидеров по наиболее дорогому жилью — столица Нидерландов, Амстердам. Там один квадратный метр стоит 7 775 евро.
На четвёртом месте стоит столица Норвегии. В Осло недвижимость оценивают в 7 548 евро за квадратный метр.
На пятом месте разместилась столица Германии. В Берлине, чтобы купить один метр квадратного жилья, нужно иметь 7,3 тыс. евро.
Далее в списке по стоимости одного квадрата жилья расположились следующие города:
- Копенгаген — 6 504 евро за кв. м;
- Вена — 6 282 евро за кв. м;
- Лиссабон — 5 239 евро за кв. м;
- Брюссель — 5 138 евро за кв. м;
- Мадрид — 5 069 евро за кв. м;
- Прага — 4 942 евро за кв. м;
- Дублин — 4 628 евро за кв. м;
- Милан — 4 122 евро за кв. м;
- Таллин — 4 038 евро за кв. м;
- Братислава — 3 965 евро за кв. м;
- Вильнюс — 3633 евро за кв. м;
- Любляна — 3 359 евро за кв. м;
- Афины — 2 972 евро за кв. м;
- Будапешт — 2 862 евро за кв. м;
- Варшава — 2 682 евро за кв. м;
- Загреб –— 2 579 евро за кв. м;
- Бухарест — 1693 евро за кв. м.
Примечательно, что из этого вышеперечисленного списка столица Украины считается наиболее бюджетным городом. В Киеве один квадратный метр оценивают в 1 315 евро.
Что еще стоит знать
Напомним, эксперты подсчитали, кем и сколько нужно работать, чтобы позволить купить квартиру в Украине. Для анализа взяли цены на первичном и вторичном рынке недвижимости и среднюю заработную плату в стране.
Ранее мы писали, что в небольшом городке Оллолаи, расположенном на острове Сардиния в Италии, можно арендовать жилье, стоимостью один евро в месяц. Это предложение действует благодаря программе "Работай с Оллолаи".
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