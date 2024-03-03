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В Італії можна орендувати житло за 1 євро — кому це доступно та за яких умов

3 березня 2024 14:18
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Ірина Шпак
редактор
Житло за 1 євро на місяць — в Італії можна орендувати квартиру майже за безцінок
Італійське містечко Оллолаї. Фото: agi.it
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У невеликому містечку Оллолаї, яке розташоване на острові Сардинія в Італії, можна орендувати житло, вартістю один євро за місяць. Ця пропозиція діє завдяки програмі "Працюй з Оллолаї", яка запрошує людей з віддаленим графіком роботи пожити у місті та поділитися своїми навичками з місцевими жителями.

Про це повідомляє The Mayor.

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Хто може взяти участь у програмі та за яких умов

Фахівці з різних сфер, які працюють віддалено, можуть пожити у місті впродовж місяця, сплативши за 1- або 2-кімнатну квартиру лише один євро. Щоб скористатися такими умовами, треба просто поділитися професійними знаннями з місцевими.

Взяти участь у програмі "Працюй з Оллолаї" можуть працівники та підприємці з багаторічним досвідом, зокрема у сфері технологій, медіа, фінансів, нерухомості, архітектури. А також можуть науковці, художники, письменники, музиканти та інші спеціалісти з творчих сфер.

Учасники "Працюй з Оллолаї" мають провести майстер-класи, лекції та презентації, які допоможуть місцевим мешканцям дізнатись про конкретну сферу діяльності. 

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у 2023 році у Франції спостерігалася значна нестача робочих кадрів у різних секторах, подібно до інших європейських країн. Особливо гостро дефіцит робітників відчувався у галузях будівництва, виробництва, машинобудування, аграрного сектору, медицини та інформаційних технологій 

Ми також писали про те, що від початку повномасштабного вторгнення Росії ринок праці в Україні зазнав значних змін. І хоча з початку війни він значною мірою відновився, певні негативні тенденції й досі спостерігаються. Одразу кілька сегментів ринку наразі перебувають у стадії скорочення, а рівень зарплат зростає не так швидко, як було б бажано.

Італія
робота
гроші
житло
оренда
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