Акціонери змушують Nestle продавати більше здорового харчування

Логотип компанії Nestle. Фото: forbes.pl

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Група інвесторів закликала швейцарську транснаціональну корпорацію Nestle до суттєвого збільшення продажів у сегменті здорового харчування. Компанія є одним із глобальних лідерів у продажу харчових продуктів. Її портфель включає такі відомі бренди, як KitKat, Nescafe, Nesquik тощо.

Про вимоги акціонерів до Nestle розповідає Bloomberg.

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Спроби змінити політику Nestle очолює благодійна організація ShareAction, що активно просуває відповідальні інвестиції. Раніше організація вже висловлювала критику на адресу компанії за її надмірну орієнтацію на менш здорові продукти. Пропозиція, сформульована у резолюції, буде розглянута на щорічних зборах акціонерів у квітні.

Nestle звинувачують у тому, що 75 відсотків її продажів припадає на шкідливе харчування. Втім, у компанії заявляють, що не погоджуються з цим твердженням. Вони наголошують, що Nestle була першою компанією в галузі виробництва харчових продуктів, яка виміряла харчову цінність всього свого асортименту відповідно до схваленої владою рейтингової системи.

Зазначається також, що наразі виробники харчових продуктів відчувають значний тиск через продаж нездорової їжі. Більшість експертів вважає, що такі компанії мають змінити свої бізнес-моделі, щоб впоратися зі зростаючою популярністю засобів для схуднення, інакше вони ризикують втратити підтримку інвесторів.

Нагадаємо, ми писали, що на полицях українських магазинів за останні тижні суттєво впали ціни на продукт, що побив раніше усі рекорди з подорожчання. У березні 2024 року стали більш доступні для споживачів яйця курячі.

Також ми розповідали, що, польський Сейм прийняв постанову про введення санкцій на імпорт російських і білоруських продуктів харчування. "За" проголосувало 441 депутат, утрималися двоє.